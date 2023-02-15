Сергей Лавров: Культурная инквизиция - не наша философия. Россия никогда не будет отгораживаться от остального мира

Таня Алексеева из города Сясьстрой Ленинградской области загадала «окунуться в мир журналистики». Фото пресс-службы МИД России

Каждый год в России проходит благотворительная акция «Елка желаний», в ходе которой руководители российских ведомств исполняют новогодние мечты детей. 13-летняя Таня Алексеева из города Сясьстрой Ленинградской области загадала «окунуться в мир журналистики», и шар именно с этим желанием снял с елки министр иностранных дел России. Результатом стало интервью Тани с Сергеем Викторовичем, которое публикует сайт KP.RU.

- Сергей Викторович, мне и моим ровесникам-подросткам, задумывающимся о жизненном пути, интересно узнать, почему Вы стали дипломатом?

- Это произошло случайно. Я любил физику, математику. В школе у нас был классный руководитель в школе – Сергей Иванович Кузнецов. Мы его обожали. Он ходил с нами в походы, пел песни. Видимо, через личное восприятие нашего классного руководителя я и загорелся его предметами, которые он преподавал – физикой и математикой. Хотел поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ) или в Московский физико-технический институт (МФТИ), готовился.

Экзамены там начинались 1 августа. Мне ребята-приятели, которые хотели поступать в МГИМО, сказали, почему бы тебе не попробовать с нами. В МГИМО экзамены начинались на месяц раньше – первого июля. У меня была серебряная медаль. Поэтому нужно было сдавать два экзамена – первого и третьего июля. Я их сдал, поступил. Потом через несколько дней собрались нашим новым курсом на стройку Останкинского телецентра. У нас сложилась такая компания, что я решил не испытывать судьбу и остаться на этой стезе. Нисколько не жалею.

Конечно, физика и математика – потрясающе интересные предметы. Сейчас значение этих наук неизмеримо возрастает. Особенно в свете необходимости добиться технологического суверенитета, не зависеть от стран, которые столетиями злоупотребляли своим положением на международной арене и жили за счет других.

Дипломатия тоже важна. Это огромный мир, который ты открываешь для себя, видишь, как живут люди в самых разных странах. Начинаешь уважать их традиции. Потому что, если ты хочешь чтобы уважали тебя, ты обязательно должен уважать других. Это еще одна истина, которую наши западные коллеги никак не могут усвоить. Они постоянно требуют относиться к себе как, по большому счету, к колонизаторам, к господам.

Профессия очень интересная. Ни капли не жалею. Тем более что в современной дипломатии так или иначе сталкиваешься практически с любой сферой деятельности человека – с промышленностью, с сельским хозяйством, с наукой. Есть даже термин «научная дипломатия», которую мы активно продвигаем.

- Я знаю, что Вы пишете стихи. А при каких обстоятельствах Вы написали первое стихотворение?

- Упомянул наш курс. Это был первый курс МГИМО, когда мы еще до начала учебы работали на строительстве Останкинской телебашни. Потом мы каждые каникулы ездили в Сибирь, на Дальний Восток – Хакасия, Тува, Якутия, Приморье.

В первом студенческом отряде, недалеко от нашего расположения, был поселок Постоянный. Я о нем написал стихотворение. Не знаю, было ли это самое первое, но одно из первых. Там было что-то вроде:

Видел я, как рождается город будущих дней,

Город, скрытый саянским туманом,

Ты останешься в памяти вечно моей,

Город добрых людей Постоянный…

Были и еще четверостишья. Нам понравились молодые ребята, которые на несколько лет приехали туда на работу по контракту. Мы, студенты, два месяца проводившие в тех же краях, строившие сооружения в рамках программы по мелиорации, с ними тесно общались.

С огромным уважением отношусь к сибирякам, к их характеру и духу. Это то, что сейчас необходимо всей нашей стране – твердость духа и уверенность в своей стране, народе.

- Какой бы Вы могли дать совет молодым людям, которые начинают устраивать свою жизнь?

- Выбрать дело по душе. Дело, которое тебя по-настоящему будет увлекать, которым ты бы жил. В этом состоит самое главное.

Найти работу только для того, чтобы зарабатывать на жизнь – это тоже выбор того или иного человека. Но мне ближе те, кто горит интересом к какой-то сфере деятельности и хочет себя полностью раскрыть в любимом деле. Здесь никакого совета давать я не буду.

Каждый человек ощущает свое предназначение и выбирает место приложения своих талантов и способностей.

- Как Вы думаете, какими качествами должен обладать настоящий патриот своей страны?

- Он должен любить свою страну. Хотя «должен» слово в этом контексте неуместное.

Нормальный человек, родившийся в России, ее любит. Он не отделяет себя от нее. Так же по большому счету должен ощущать себя нормальный человек, родившийся в любой другой стране.

Родина – это понятие, которое автоматически, само по себе создается в твоем сознании, когда ты родился, взрослеешь, учишься, познаешь историю, природу, замечательных людей, которые тебя окружают. Когда ты видишь масштабы такой страны, как Россия, фантастическую природу, практически любые климатические зоны, расстояния – это поражает.

Многие иностранцы, которые здесь не родились и которые увидели Россию впервые, будучи взрослыми людьми, буквально восхищаются тем, что на таком огромном пространстве (1/9 часть всей суши) утвердилась единая общая цивилизация. Это огромное «завоевание» наших предшественников, тех, кто создавал нашу страну, расширял ее владения, осваивал ее богатства и оставил нам в наследство это прекрасное государство, прекрасный народ.

Патриотизм естественно создается в каждом человеке, родившимся в России и ощущающего себя частью этой страны.

- В связи со сложной обстановкой в мире будут ли издаваться в России книги иностранных писателей?

- Конечно, будут. Мы же не хотим уподобляться инквизиторам, тем, кто сжигает книги. В нашей истории их сжигали инквизиторы в Средние века, нацисты, уничтожавшие произведения мировой культуры. Этим занимаются и неонацисты, те, которые в скандинавских странах сжигают священную книгу мусульман Коран.

На Украине тоже правят бал неонацисты. Они изымают книги на русском языке из библиотек и тоннами сжигают книги русских классиков. Это не наша философия. Это философия тех, кто хочет отменить все, кроме себя, кто хочет окончательно уничтожить все русское, как они громогласно призывают унизить Россию, нанести ей поражение, сделать так, чтобы Россия долгие десятилетия не могла оправиться в экономическом смысле.

Они всерьез рассуждают о том, что Россия слишком большая и что ее надо бы разделить на несколько более мелких, более управляемых регионов. Это те, кто хочет отменить культуру всего российского.

Во время своего недавнего выступления на встрече с учащимися российских вузов Президент России В.В.Путин затронул эту тему, сказав, что мы никогда не будем отгораживаться от произведений мировой культуры, от классиков, композиторов, писателей, поэтов, драматургов, актеров. Это характеризует наше предназначение, открытость всему миру.

Те, кто понимает свою слабость, кто боится честного соприкосновения с конкурентами в экономике, военно-технической области, спорте или культуре, закрываются, запрещают журналистов и СМИ, пишущих правду. В своем медийном пространстве наши западные коллеги не хотят видеть правду. Им нужна информационная среда, которая будет оглушительно молчать в ответ на факты совершения западными лидерами тягчайших преступлений, как это было со взрывами газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Были опубликованы убедительнейшие свидетельства, но ни один западный журналист, даже из тех, кто позиционирует себя объективным, не прокомментировал эти убийственные факты.

Нас не удивляет стремление Запада «рисовать» картину мира и представлять ее исключительно как ему выгодно. Но и мы, и наши дети, и внуки будем обогащаться за счет всей сокровищницы мировой культуры.

Мы будем богаче, чем любая другая страна, стремящаяся оградить своих граждан от правды и честного изложения исторических событий.

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