Сергей Лавров организовал для 13-летней школьницы экскурсию по «Комсомольской правде» в рамках акции «Елка желаний»

Мастер-класс для Тани Алексеевой провел один из ведущих журналистов нашего издания Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

В один из декабрьских дней ушедшего года, 13-летняя Таня Алексеева из небольшого городка Сясьстрой Ленинградской области оставила на сайте благотворительной акции «Елка желаний» послание следующего содержания: «Хочу окунуться в профессию журналиста». Таня учится в 6 классе Сясьстройской специальной (коррекционной) школы. Сложный диагноз, ДЦП с частичной потерей зрения, не мешает ей мечтать в будущем работать в крупном СМИ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

И надо же было такому случиться, что шарик именно с этим таниным желанием снял с Кремлевской елки министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главный дипломат страны с удовольствием согласился поработать новогодним волшебником и предложил Тане взять у него эксклюзивное интервью - редкая удача даже для профессиональных журналистов, а уж тем более для школьной стенгазеты. К слову, это интервью вы можете сегодня прочесть на сайте «Комсомольской правды».

Фото: Иван МАКЕЕВ

А для того, чтобы Таня почувствовала себя настоящим журналистом, департамент информации и печати МИД России и медиагруппа «Комсомольская правда» организовали для нее, ее мамы и сестры экскурсию по офису нашей редакции.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Таня смогла побывать в студии прямого эфира Радио «Комсомольская правда» и пообщаться с ведущим Михаилом Антоновым, а также получила небольшой мастер-класс по тому, как брать интервью, у признанного мэтра этого жанра, журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова. Александр Петрович рассказал девочке, как правильно выстраивать доверительные отношения со своими героями и вспомнил самое запоминающееся интервью в его жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это было уже пару десятков лет назад. Я тогда поговорил со старейшей уборщицей в Кремле, ее все там знали, она всех кормила пирожками. Так вот она работала еще при Сталине и хорошо помнила вождя, рассказывала мне про него, - рассказал Гамов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На прощание наш обозреватель подписал Тане Алексеевой свои книги о секретах журналистского мастерства - «Пусть сбудутся все твои мечты. Твоя «Комсомолка» и Александр Гамов».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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