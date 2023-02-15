Семья отреагировала на страшную новость о смерти Леры Кудрявцевой: "Чуть с ума не сошли"

Страшная новость о том, что якобы Лера Кудрявцева умерла в своем доме перепугала близких, друзей и поклонников телеведущей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Леру Кудрявцеву заживо похоронили, пока она мирно спала дома. Близкие телеведущей не на шутку перепугались. Им стало нехорошо. Телеведущая, узнав о том, какие сплетни распускают в ее адрес, разразилась гневной отповедью.

Страшная новость о том, что якобы Лера Кудрявцева умерла в своем доме перепугала близких, друзей и поклонников телеведущей. Текст гласил: "Прямо сейчас сообщили. Скончалась известная телеведущая. Скорая не успела. Российская телеведущая, актриса и танцовщица Лера Кудрявцева умерла в своем доме, в окружении семьи".

Острая на язык блондинка молчать не стала и покрыла матом тех, кто распространил подлые слухи. "Вы просто конченые ..! Гореть вам в аду ... только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари!" - выпалила 51-летняя звезда экрана.

После чего она заверила, что сплетники будут найдены и наказаны. Ведущая давно привыкла к выдумкам сплетников, но эта ситуация затмила все предыдущие скандалы. По словам знаменитости, подобные сообщения - за гранью разумного.

Она отметила, что ей в прямом смысле пришлось успокаивать своих близких. Они не могли дозвониться до Леры, потому что она спала после изматывающих съемок.

Кудрявцеву поддержали друзья. "Меня и мою дочь хоронят каждый день. Я им это все возвращаю. Нелюди", - написала Лариса Гузеева.

"Господи, и нас столько раз подонки хоронили! Главное - мам успеть предупредить про вброс", - отметила певица Валерия.

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