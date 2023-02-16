У Романа Костомарова обнаружена жидкость в легких

Правое легкое у фигуриста не функционирует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Романа Костомарова почти отказали легкие. В них у фигуриста скапливается жидкость. Кроме того, увеличивается поражение сосудов.

Состояние Романа Костомарова ухудшилось. Правое легкое у фигуриста не функционирует. У левого легкого работает только нижняя доля. У пациента обнаружен гидроторакс.

В данном случае речь идет о скоплении жидкости в плевральной полости. Это произошло из-за нарушения оттока лимфы из легочной ткани, передает life.ru.

Ранее Денис Проценко сообщил, что у спортсмена отказывали почти все органы из-за вирусно-бактериальной инфекции. "Бактерия, которая была выявлена при поступлении, давала понять, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением мышц", - рассказывал главный врач Коммунарки.

Проценко уточнил, что показатели Романа говорили о минимальном шансе на выживание. У него была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. "Были проблемы с легкими, с работой сердца", - делился подробностями врач.

При этом он отмечал, что Роман начал дышать сам. Однако был осторожен в прогнозах, сообщая, что ситуация может измениться в любой момент. В свою очередь, жена фигуриста Оксана Домнина подчеркивала, что благодаря врачам Роман "заново родился". "То, что он сейчас с нами, - это огромное чудо и заслуга врачей", - говорила спортсменка.