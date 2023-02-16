Оксана Домнина впервые рассказала, через что на самом деле проходит Роман Костомаров

Оксана Домнина сообщила, что пневмония у мужа началась с того, что просто сильно заболела рука Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жена Романа Костомарова прервала молчание и впервые рассказала о болезни фигуриста. Оксана Домнина сообщила, что пневмония у мужа началась с того, что просто сильно заболела рука.

"Он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые «смазали» начало болезни. Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января", - объяснила жена Романа Костомарова.

Оксана Домнина добавила, что с самой первой минуты лечения в стационаре семья была в курсе происходящего. "О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала. У мужа было очень тяжелое состояние, все показатели зашкаливали. Это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают", - цитирует ее "АиФ".

Домнина назвала наглой ложью сообщения о том, что в больницу не пускают маму Костомарова. "Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии. Мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать. Никто ей ничего не запрещает", - заявила фигуристка.

Она попросила всех неравнодушных молиться о том, чтобы Костомаров как можно скорее выздоровел. "Принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше", - резюмировала она.