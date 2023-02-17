Работают ли тесты на внимательность из интернета и какие в них подвохи

Вместе с экспертами разобрались, как работают тесты на поиск скрытого в картине образа Фото: Shutterstock

Одно из популярных развлечений на просторах интернета – картинки – «головоломки» для глаз, на которых надо найти спрятанное изображение, сосчитать предметы, часть из которых – на виду, а часть – скрыта от зрителя оптической иллюзией. Преподносятся эти тесты как диагностические: мол, они помогут определить уровень ваших познавательных способностей, замерить концентрацию внимания, показать, способны ли вы выходить за рамки стандартного мышления или даже дадут понять, что начинают проседать память и логика, а там и до деменции недалеко. Но если найти запрятанный предмет не получается, значит ли это, что с вашим восприятием и мышлением что-то не так?

На этой картинке попытайтесь найти банан, гриб и рыбу с ручкой

НЕДЕТСКАЯ ЗАБАВА: РАСШИФРОВАТЬ КАРТИНКУ

Умение выделять отдельные элементы из общего изображения, искать скрытые объекты на общей картине, можно развивать и оно действительно полезно для познания окружающего мира. Изначально картинки – путаницы появились в детской психологии. Использовали их при работе с дошколятами, чтобы определить способность к адаптации в школе, когда нужно будет усваивать огромный поток новых знаний.

- Однако подобные изображения не показывают изменений в работе головного мозга, а работают на тренировку внимания, - считает заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач – невролог, кандидат медицинских наук, Элен Мхитарян. Важно один раз понять принцип, по которому устроено изображение, и тогда дальше вам будет проще выполнять подобные задания.

Найдите на картинке птицу и морковку

ТРЕНИРОВКА ВНИМАНИЯ

Это - способ отвлечься от рутинной работы и потренировать свое внимание. На таких картинках среди одинаковых предметов надо найти один отличающийся. Определенная психологическая подоплека тут есть. Например, задание найти букву «н» среди множества букв «м» или целующуюся пару среди пар в объятиях похоже на научно обоснованный тест «Корректурной пробы» Бурдона, который действительно дает возможность исследовать устойчивость внимания человека, уровень его концентрации, способности переключаться между задачами.

Об этом KP.RU рассказал психолог, специалист по психологической диагностике, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Никита Лаврешкин. Правда, в случае, когда тест проводит специалист, он учитывает много факторов. Время, за которое выполняется задание, динамику внимания, общее психологическое и физическое состояние в момент прохождения теста: сильно ли человек взволнован, занимают ли его какие-то личные проблемы и переживания.

- Если вы хотите что-то понять про свое внимание и способности к концентрации, то я бы не воспринимал тесты-картинки как диагностические, а скорее, как упражнение на тренировку внимания, - говорит Никита Лаврешкин. - Любые предложенные в интернете готовые объяснения визуальных тестов – это только домыслы самих авторов. В реальности на то, как человек воспринимает изображение или насколько быстро он нашел скрытый рисунок, зависит и от его эмоционального состояния, и даже от воспоминаний, которые могут быть связаны с самой картинкой.

ДОКТОР, СО МНОЙ ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ

А может случиться и так, что человек быстро находит спрятанные лица, но ему сложнее увидеть зашифрованные предметы. Значит ли это, что у него начинается психическое расстройство?

- Некоторые люди действительно чаще видят образы лиц на подобных рисунках, это может быть связано с тем, что у них более задействованы отдельные участки коры головного мозга, - говорит Никита Лаврешкин. - Но один тест, тем более в интернете, ничего не доказывает. Например, если у человека есть какая-то сложность в отношениях с важными для него людьми, то это может повлиять на то, что он увидит на картинке.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ НА ПЯТНАХ РОРШАХА

С так называемыми проективными рисунками дело обстоит еще сложнее. В случае, когда требуется интерпретация изображения или нужно найти какой-то скрытый в нем смысл, как в знаменитых пятнах Роршаха, или когда человеку предлагают нарисовать картину самостоятельно, не обойтись без беседы с психологом. Чтобы понять психологические особенности личности, нужно не только узнать, что человек на картинке увидел, но и задать ему много уточняющих вопросов, ведь только он сам может объяснить, а с чем для него связан тот или иной образ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спокойствие, только спокойствие: Разберитесь в себе с помощью оптической иллюзии

То, что «бросится в глаза» первым и выдаст ваше истинное эмоциональное состояние (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Нам бы понедельники, взять и отменить: почему мы не любим начало рабочей недели (подробнее)