Что происходит с вундеркиндом Алисой Тепляковой: Третий вуз 10-летнего ребенка и новый папин скандал

Родители девочки, которая в 9 лет стала студенткой психфака МГУ, но не осилила первый курс, долго держали в тайне ее нынешнее место учебы.

Родители девочки, которая в 9 лет стала студенткой психфака МГУ, но не осилила первый курс, долго держали в тайне ее нынешнее место учебы. Говорили только, что новый вуз, в отличие от МГУ, - «нормальный»: там «не сливают детей и их оценки, папу пропускают на занятия, одногруппники молчат, преподаватели отвечают на письма». Тайна раскрылась случайно, после очередного папиного скандала.

С МГУ СУДЯТСЯ

Прежде напомним, чем закончилась история с МГУ. В декабре Тепляковы сообщили в блоге, что подали на вуз в суд. Требуют вернуть деньги за второй семестр (Алиса училась на платном, год стоит около 400 тысяч рублей) и извинений. Пост вышел аккурат в годовщину двойки Алисы на экзамене по «Введению в психологию» в зимнюю сессию, из-за которой папа устроил потасовку с охраной.

Почему Тепляковы раньше в суд не пошли? Почему просто не забрали документы? Можем только догадываться. Возможно, надеялись, что Алисе удастся удержаться в МГУ. Все-таки топовый вуз с именем, альма-матер Евгения. Ждали, что «обидчиков» дочери приструнят – омбудсмен или какая другая высшая сила. Да и правила вуза вроде на их стороне: любой студент имеет право пересдать двойку в течение года, и до этого времени за неуспеваемость не отчислят. МГУ, впрочем, мог бы дать Алисе от ворот поворот за непосещаемость, ведь она почти год не появлялась на факультете. Но в университете демонстрировали терпение к строптивым Тепляковым, призывали не качать права, а договариваться.

Сейчас в МГУ не дают комментариев по поводу Алисы. При этом приказа о ее отчислении на сайте вуза мы не нашли.

ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ

А теперь о той самой тайне, которая открылась случайно. В начале февраля Евгений Тепляков обратился в московский садик (ГБОУ N 538) – хотел, чтобы Алиса провела там тестирование малышей 4-5 лет как… студентка второго курса психфака МПГУ (Московского педагогического государственного университета). Вообще-то для прохождения практики есть жесткая процедура, нужен договор, приказ. У ГБОУ N 538 никаких договоров с педуниверситетом не было, то есть Тепляков проявил самодеятельность. Наверное, рассчитывал, что в садике будут счастливы, если к ним придет та самая Алиса.

В садике про Тепляковых наслышаны, да и садик находится в Зюзино, где живет самая известная в стране многодетная семья вундеркиндов. Близость к «звезде», однако, сыграла плохую шутку. Помимо учебных рекордов семерых малышей-погодков люди обсуждают и то, как Евгений на прогулках орет на детишек. А летом заставляет их бегать на школьном стадионе в тапках в 30-градусную жару. Уже из СМИ о том, как Евгений со всеми скандалит, пишет жалобы и судится. В общем, так себе бэкграунд.

Директор сходу отказывать не стал, а провел среди родителей пятилеток опрос — согласны ли на тестирование? «Нет», - дружно ответили те. Евгения, который и сам часто использует аргумент «а папа с мамой против», отказ других пап и мам разозлил. Был скандал прямо в садике. Одна из мам обратилась к блогерам и журналистам…

Учится ли у вас Алиса Теплякова? Направляли ли ее на практику в ГБОУ N 538? Мы попытались задать эти вопросы МПГУ. Увы, и в пресс-службе вуза, и на психфаке отвечать отказались.

Педуниверситет вполне мог приютить Алису. Ведь МПГУ Тепляковы рассматривали для дочери еще в ее первое поступление, и в вузе их привечали. Даже опубликовали хвалебную статью про Евгения и его методику на своем сайте. Папа в той беседе говорил: мол, у Алисы есть пробелы, понадобятся дополнительные объяснения, и, по идее, лучше всего это смогут сделать в вузе, где готовят педагогов.

Тогда выбрали все-таки не МПГУ, а МГУ. А сейчас запасной аэродром пригодился, тем более, что здесь тоже есть психфак, а Алиса весь год занималась дома и, если верить папе, прошла программу аж трех курсов.

ЕЩЕ И ПРОГРАММИСТКА

Но и это не все. В январе белорусское интернет-издание «Магiлёў. Медiа» опубликовало статью о том, что Алиса Теплякова и ее младший брат Хеймдалль (16 января ему исполнилось 9 лет) числятся на первом курсе Белорусско-Российского университета. Алиса - в группе АСОИЗ-221 первого курса, специальность «Автоматизированные системы обработки информации», заочная форма обучения. В качестве доказательства опубликовано фото экзаменационной ведомости группы, где в списке есть Теплякова Алиса Евгеньевна. Хеймдалль - в группе ЭМЗ-221, его специальность – «Электронный маркетинг», обучение также заочное. Уточняют, что в университете вундеркинды не появлялись, их не видели ни на установочной сессии, ни на зимней.

Правда или нет, может сказать только вуз. Однако разглашать персональные данные несовершеннолетних Тепляковых – гарантированно нарваться на скандал. Вот вузы и молчат.

Выбор Белоруссии совсем не странный. Евгений Тепляков - уроженец белорусского Шклова, прожил там до 15 лет. Да и специальности Алисы и Хемика, которые назвали могилевские журналисты, папа присматривал и когда подавал документы детей в Московский финансово-промышленный университет «Синергия» этим летом. (По правилам поступления, абитуриент может выбрать до пяти вузов и до пяти специальностей в каждом.) Алисе выбрали прикладную информатику, менеджмент, банковское дело, информационные системы и технологии; Хеймдаллю – менеджмент, бизнес-информатику, экономику. В «Синергии», напомним, Тепляковым в приеме отказали из-за возраста. Те судились, но вуз выиграл тяжбу.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Думаем, тайна места учебы не открылась, а приоткрылась. И Алиса может быть студенткой не одного, а нескольких вузов одновременно. А значит, готовятся новые рекорды.

В пользу этой версии может послужить свежий пост из блога Тепляковых о том, что Алиса в эту зимнюю сессию сдала «порядка 20 зачетов и 15-16 экзаменов, из них около 12 пятерок и четыре четверки, троек нет». При том, что в расписании второго курса психфака МПГУ было 5 экзаменов и 5 зачетов. По информации дзен-канала «Головоломки для любознательных», Евгения с Хемиком не раз видели в Московском государственном университете геодезии и картографии. А просто так Тепляковы по вузам не ходят.

P.S. Обычно Евгений оперативно реагирует на утечки информации об учебе детей. Однако сейчас в блоге тишина. Возможно, просто некогда: в семье ждут рождения восьмого малыша.

КОМПЕТЕНТНО

Можно ли учиться в нескольких вузах одновременно?

- На платном ограничений нет. На бюджете тоже можно учиться хоть в пяти вузах сразу, но до тех пор, пока у вас нет диплома о высшем образовании, - рассказала «КП» эксперт по поступлению и соавтор тг-канала для абитуриентов «Vuzline» Екатерина Александрова.

Поясним. По закону «Об образовании», бесплатное высшее можно получить только один раз, и многие думают, что второе высшее – априори платное. Однако в законе речь идет об образовании одного уровня – например, бакалавриате или магистратуре. Если у вас есть диплом бакалавриата по юриспруденции, вы имеете право поступить на бюджет в магистратуру, потому что это другой уровень. А вот на бакалавриат журналистики — только на платное.

Закон также дает студентам право на одновременное освоение нескольких образовательных программ. Хоть в одном вузе, хоть в разных. Форматы — какие хочешь. Тянуть два вуза очно тяжело, конечно. А вот один очно, а другой заочно – рабочая схема. И так делают умники, которые хотят углубить знания по максимуму за короткий срок. И сэкономить, кстати, тоже. Ведь как только ты получаешь диплом в одном вузе, в других придется переводиться с бюджета на платное. Однако платить за один год или два (4 курс или 4-5) гораздо выгоднее, чем за пять лет, как если бы ты учился на платке с 1 курса.

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