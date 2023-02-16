Деменция догнала молодежь: 19-летнему парню поставили диагноз Альцгеймера

Изучение тайны молодых людей с такой болезнью грозит стать одним из самых сложных научных вопросов будущего Фото: Shutterstock

19-летний парень из Китая стал самым молодым человеком в мире, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, не связанную с генетической историей его рода, сообщает медицинский журнал Journal of Alzheimer`s Disease.

Два года парень мучился от потери памяти и трудностей с концентрацией внимания. Со временем ему даже стало сложно читать и реагировать на простые изменения в окружающем мире. К тому моменту, как молодой человек дошел до врачей медицинского университета в Пекине, он уже не мог вспомнить, что ел на ужин накануне.

Исследование головного мозга парня показало, что его гипоталамус (область, которая играет важную роль в познании) существенно уменьшился, гиппокамп (отвечает за работу памяти) атрофирован, повреждена височная доля мозга, а уровень тау-белка p-tau181 в спинномозговой жидкости аномально высокий, что соответствует изменениям, характерным для болезни Альцгеймера.

На когнитивных тестах, когда парню предлагали послушать, запомнить, а потом повторить серию слов, оказалось, что память молодого китайца совсем не соответствует его возрасту.

Чтобы исключить возможность того, что подросток был генетически предрасположен к развитию деменции, ученые исследовали его ДНК. Оказалось, что никаких генетических мутаций, которые бы говорили о предрасположенности к Альцгеймеру, унаследованной от предков, у молодого человека нет.

- Это самый молодой пациент из когда-либо зарегистрированных случаев, который соответствует диагностическим критериям вероятной болезни Альцгеймера без выявленных генетических мутаций, - сообщается в заявлении китайских медиков.

Предыдущему самому «молодому старику» с болезнью Альцгеймера в истории медицины был 21-год, правда, у него удалось определить характерную генетическую мутацию.

- Изучение тайны молодых людей с болезнью Альцгеймера может стать одним из самых сложных научных вопросов будущего, - считают врачи из Пекина.

В течение многих лет нейробиологи работают над созданием диагностического инструмента, который поможет выявить развитие деменции и болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Одно из направлений работы – разработка относительно недорогого и доступного анализа крови, который мог бы обнаружить повреждение нервных клеток головного мозга, специфичное для нейродегенерации. Более ранний диагноз помог бы продлить жизнь пациентам с болезнью Альцгеймера. Ожидаемая продолжительность жизни людей с этим диагнозом составляет от 3 до десяти лет.

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