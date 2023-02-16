Агония судьбы Барбары Брыльской: зачем польская актриса наговорила гадостей о России

Актриса Барбара Брыльска считает, что в России "невозможно жить" из-за нищеты Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Барбара Брыльска, которую в России знают все по роли красавицы Нади Шевелевой из вечно живой новогодней комедии «Ирония судьбы...», на склоне лет страшно обгадилась. Причем вымазать-то хотела именно нас, россиян, но, похоже, вляпалась сама. В интервью изданию «Абзац» она слов не подбирала. «Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», - поучала 81-летняя актриса. - «Ну, если только в Санкт-Петербурге и Москве. Остальной народ посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».

Но зарабатывать-то можно, это Барбара прочно усвоила. Даром что ли снялась в 12 наших картинах? А за «Иронию судьбы» еще и Госпремию СССР отхватила. Кстати, последний фильм, в котором приняла участие Брыльска (в 2014 году), тоже оказался российским.

Но Бог с ними, с заработками. Говорят, не в деньгах счастье. И пани Барбара когда-то это хорошо понимала. «Россия - это жизнь души, это гостеприимные, теплые, нерасчетливые люди, без культа денег. Там я пережила все лучшее, неповторимое в своей жизни. Я обожаю Москву и бываю там два-три раза в год на гастролях, на фестивалях», - так она вещала ровно 20 лет назад. Интересно, когда говорила правду - тогда или теперь? Ну не могут же в одной голове уживаться совершенно противоположные суждения об одном и том же. Хотя, конечно, возраст и льющиеся потоки информации на многое влияют. А по части русофобии, которую, особенно в последнее время, извергают польские власти и СМИ, с ними мало кто сравнится. Пожалуй, только прибалты да киевский режим. Поэтому из уст пожилой женщины, с трудом уже отличающей реальность от пропаганды, и звучат «глубокие размышлизмы», вроде такого: «Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги». Или из недавнего заявления в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, оставшейся без ролей в театре «Современник»: «Такая Родина, ее недостойна. Ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы».

Вот так она теперь и борется с «коммунистами», под которыми, видимо, подразумевает все советское и российское. Включая памятники освобождавшим Польшу воинам Красной Армии, которые поляки сейчас сносят десятками, превратив это действо в какой-то сатанинский ритуал.

А что до наших городов, в которых «невозможно жить», то это как посмотреть. Была бы Брыльска не холеной актрисой, живущей в роскошном особняке, а скромной ткачихой из Лодзи, рядом с которой родилась, может, иначе бы высказалась. Да и наверняка знает, что когда после войны наши города лежали в руинах, в Польшу из СССР один за другим шли составы с цементом, стройматериалами, оборудованием. Или хотя бы пусть вспомнит, благодаря кому уцелел в 1945 году красавец Краков.

Сейчас некоторые предлагают стереть Брыльску из «Иронии судьбы» и заменить на другую актрису. Современные технологии это позволяют. Думается, не стоит. Пусть картина живет и дальше. И пусть зрители любят Надю Шевелеву, а не сыгравшую ее полячку, которая отплатила черной неблагодарностью стране, которая всегда принимала ее тепло, подарила славу и успех.

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