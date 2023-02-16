«Они называют избиение людей героизмом»: В «Шиннике» едко высмеяли гадкое заявление украинских футболистов после драки в турецком отеле

Спортсмены переехали в другой отель, но все еще находятся в Турции ФОТО: shinnik.com

- Спой украинский гимн! – с этих слов, по мнению футболистов ярославского клуба «Шинник», началась потасовка с украинскими спортсменами 13 февраля в одном из отелей Турции. Ребята приехали на сборы, но никак не ожидали, что помимо навыков владения мячом придется применить еще и рукопашные. Так вышло, что в это же время в гостиницу заселились спортсмены украинского клуба «Минай». Без конфликтов не обошлось. Сначала члена команды «Шинник» попросили спеть украинский гимн, но при помощи администрации отеля конфликт быстро был улажен.

Через некоторое время один из российских спортсменов оказался в лифте наедине с украинскими. Те, по версии «Шинника», накинулись на него с кулаками. Когда лифт доехал до нужного этажа, к драке подключились остальные футболисты, так она в миг стала массовой.

Ранее директор «Шинников» Сергей Кулаков рассказывал KP.RU, что никто из спортсменов в ходе драки не пострадал, но из отеля они решили съехать в целях собственной безопасности. В «Минае» от комментариев первое время воздерживались, но спустя двое суток на их официальной странице появилось сообщение о том, что украинским спортсменам «не хотелось, но пришлось геройствовать».

Никто из футболистов сильно не пострадал ФОТО: shinnik.com

- Геройский поступок – это избить втроем одного человека? Тогда в этом плане они, наверное, герои. Согласен, - прокомментировал заявление KP.RU Сергей Кулаков. - Тут ничего геройского я не вижу, это просто неправильно. То, что они говорят – это недостоверная информация. Сейчас можно в чем-то нас обвинять, чтобы снять с себя вину. Это понятное дело. Это в том числе провокация. В этом отеле ведь из русских не только мы находились. Были и обычные отдыхающие. И команда из Узбекистана, которая говорит на русском языке.

Тем не менее, виновный в произошедшем уже найден. Им оказалась администрация отеля, ведь перед заселением обе команды просили, чтобы другой не было.

- Удалось устно пока установить, кто прав, кто виноват. Виноват в этой ситуации отель. Есть агент, который организовывал сборы и передавал всю информацию отелю. Что мы, что украинская команда - выдвигали условие, чтобы второй не было. В итоге, нас ни о чем не уведомили. Мы уже сделали запрос в отель для дачи нам объяснений по этому поводу. Такой же ответ получило консульство. Отель признает свою вину. Дальше будем разбираться уже в правовом поле, - отмечает директор «Шинников» в разговоре с KP.RU.

Чтобы дальше не участвовать в конфликте, российские спортсмены уже на следующий день переехали в другой отель по своей инициативе. Покинуть его пришлось и украинской команде, но уже по настоянию администрации отеля. Причиной стала агрессия.

- Финансовые затраты в связи с переездом на себя взяли наши спонсоры. Болельщики также нас активно поддерживают, спасибо им за это. Да и спортивное сообщество, и правительство Ярославской области, тоже оказали поддержку. Неприятная история, конечно, но что было, то было, - говорит Сергей Кулаков.

Сейчас российские футболисты все еще находятся в Турции. Сборы продлятся до 3 марта. После чего ребята вернутся на матч в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«От наших футболистов требовали спеть гимн Украины»: Что известно о массовой драке русского и украинского клубов в турецком отеле

Российским футболистам придется переехать в другой отель после драки с украинцами (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нам нужно успеть сделать на фронте до того, как украинцы получат «абрамсы» и «леопарды» (подробнее)