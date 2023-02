Рано радуемся: километровый астероид пролетел мимо Земли, но к нам несутся другие, невидимые

Размер пролетевшего мимо Земли астероида астрономы оценивают в пределах 600 – 1500 метров.

Земля благополучно разминулась с астероидом 2005 YY128. Он же 199145. Рано утром 16 февраля 2023 года километровая глыба пролетела на расстоянии 4,6 миллиона километров. То есть, была от нас в 12 раз дальше, чем Луна.

Астероид летает в окрестностях Земли, сближаясь с ней возвращается примерно каждые 2 года. Но в обозримые сто лет его столкновение с нашей планетой не предвидится. А дальше пока никто не заглядывал. Возможны варианты, как говорится. Поэтому небесный гость считается потенциально опасным. К таковым - PHA (Рotentially Hazardous Asteroid) –астрономы причисляют все астероиды размером более 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем 19,5 расстояний от нее до Луны (LD). 2005 YY128 все эти показатели с лихвой перекрывает. Специалисты, кстати, пока так и не уточнили его размеры - поперечник примерно в километр оценка весьма условная. По некоторым данным, астероид может быть и полуторакилометровым.

Хуже другое – ситуации, когда астероиды приближаются скрытно. И остаются невидимыми до самого последнего момента. Который, в один прекрасный момент, простите за каламбур, может стать последним в истории человечества. Глыбы могут быть и огромными.

Астрономы признаются, что все системы планетарной защиты, призванные вовремя предупреждать о грозящей опасности, то и дело не предупреждают. Лажают, если выражаться проще.

Самый яркий и громкий пример – Челябинский метеорит, 10-летие визита которого недавно помянули астрономы всего мира. Глыба размером с трамвай подкралась незаметно – никто не видел до тех пор, пока она не бабахнула словно 35 томных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Осколок челябинского метеорита, найденный российскими учеными.

Пример посвежее: астероид 2021 S, который заметили 17 сентября 2021 года лишь через день после того, как он оказался на минимальном расстоянии от нашей Земли. Сам Пол Чодас (Paul Chodas) – директор Центра NASA по изучению околоземных объектов (NASA's Center for Near-Earth Object Studies - CNEOS) признался, что его «ведомство» опростоволосилось.

В чем причина неудач? Главным образом в том, что невидимые астероиды подлетали со стороны Солнца, от которого телескопы «слепнут». Пока человечеству просто везло – «пропущенные» астероиды оказывались либо небольшими, либо пролетали мимо. Либо и то, и другое.

Рекордсменом среди тех, которые прозевали, в 2020 году стал астероид 2020 VT4. Размером чуть больше 10 метров он пронесся всего в 380 километрах от поверхности Земли. Мог бы сбить Международную космическую станцию (МКС), которая летает на высотах от 340 до 430 километров. Но не сбил. МКС тогда проплывала над Южной Атлантикой.

Увы, совершенно беззащитным – в смысле обнаружения космических невидимок – человечество будет оставаться, как минимум, до 2026 года. К этому времени NASA, если ничего не помешает, планирует разместить на орбите инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor, способный «разглядеть» потенциально опасные астероиды с расстояния в несколько десятков миллионов километров - и днем, и ночью, и, главное, против Солнца.

Телескоп ESA будет располагаться между Землей и Солнцем в точке Лагранжа L1 – там, где гравитация обоих небесных тел уравновешивает друг друга.

К 2030 году укрепить космическую оборону обязуется и Европейского космическое агентство (ESA) – обещает запустить свой инфракрасный орбитальный телескоп NEOMIR (Near Earth Object Mission in the Infra-red). Он сможет выискивать объекты от 20 метров в поперечнике. Ну, и крупнее, конечно.

А пока понадеемся на авось.

