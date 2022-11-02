Месть Адольфа: из-за чего вдрызг рассорились братья Дасслер — создатели Adidas и Puma

Адольф Дасслер с бутсами сборной Германии, 1950-е годы. Фото: ru.wikipedia.org

Бывает так, что братья и сестры ссорятся, и в этом нет ничего примечательного. Но из-за ссоры братьев Дасслер - Адольфа и Рудольфа - надвое раскололся баварский город Херцогенаурах. Так началась история двух крупнейших мировых брендов - Adidas и Puma.

ГОРОД САПОЖНИКОВ

Херцогенаурах называли городом башмачников. В начале ХХ века на 3,5 тысяч жителей приходилось целых 112 обувных мастерских. Неудивительно, что отец Адольфа (Ади) и Рудольфа (Руди) тоже был сапожником - работал на фабрике, а затем открыл свою мастерскую.

Родители надеялись, что сыновья изберут иной путь: Рудольфу прочили карьеру полицейского, а Адольфа отдали помощником к булочнику. Но этому не суждено было сбыться.

Ади с детства увлекался спортом, но поскольку семья не имела свободных средств, чтобы покупать мальчику экипировку и инвентарь, тот сам мастерил себе все — и обувь, и мячи. Его спортивные туфли так понравились сверстникам, что они просили Адольфа сшить им такие же.

Адольф Дасслер в 1915 г. Фото: ru.wikipedia.org

Первая Мировая война миновала братьев, Адольфа призвали лишь под конец боевых действий. Он вернулся домой в конце 1919 года, где вместе с отцом занялся производством обуви для инвалидов - после войны на нее был высокий спрос. Для этого Ади открыл собственную контору, предлагающую недорогую, но качественную обувь. Довольно быстро она также получила популярность среди баварских спортсменов.

Рудольф в то время учился в Мюнхене на курсах полицейского. Но карьера полицая не задалась и юноша вернулся к родителям. В 1924 году Адольф предложил старшему брату создать совместную обувную компанию. Та получила название Gebrüder Dassler (сокращенно GeDa). Застенчивому Ади отводилось место творца и мозга фирмы, а экстраверту Руди - главного по продажам.

РЕКОРДЫ В ПОМОЩЬ

Первые свои кроссовки, которые в то время назывались спортивные туфли, братья сшили в прачечной матери. За три года фирма выросла до 12 работников и Дасслеры были вынуждены искать помещение побольше.

Главной целью братьев на начальном этапе было обуть спортсменов. Ади и Руди считали, что если атлет выиграет соревнование в их обуви, то это поможет продвижению товара.

Такой шанс представился на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Адольф уговорил немецкую бегунью на длинные дистанции Лину Радке надеть на забег на 800 метров их кроссовки с шипами. Лина согласилась и одержала победу, установив новый мировой рекорд.

Ади Дасслер на обувной фабрике, 1927 год. Фото: EAST NEWS

Широкую известность принесла Sportfarbrik Gebrüder Dassler Олимпиада 1936 года, проходившая в Берлине. Ади предоставил обувь спортсменам из разных стран, и, в частности, заключил (первый в истории) спонсорский контракт с афроамериканцем Джесси Оуэнсом, что тоже стало сенсацией (особенно для нацистской Германии). Тот выиграл четыре золотые медали, будучи в кроссовках братьев Дасслер. А всего спортсмены, кто согласился выступать в обуви Ади и Руди, взяли тогда семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

НЕМЕЦКИЙ КРЕСТ

Пятном на репутации братьев Дасслер до сих пор остается сотрудничество с режимом национал-социалистов. В 1930-е годы братья вступили в НСДАП, правда, до сих пор непонятно, разделяли ли они убеждения Гитлера, или это была вынужденная мера.

Начавшаяся Вторая мировая поставила под удар компанию Дасслеров. Адольфа призвали в армию в 1940-м, но быстро дали отсрочку - в 1941-м власти потребовали от братьев производить по 10 500 пар обуви в месяц для военных нужд, а без умело управляющего это было невозможно выполнить.

В 1943 году уже Руди попал под мобилизацию. Его направили в Польшу, где он находился в машинописном бюро.

В это время по требованию властей на фабрике было приостановлен выпуск обуви. Вместо этого там начали производство переносной ракетной установке Panzerschreck.

СТУКАЧ, ДЕЗЕРТИР И КАЗАНОВА

1940-е годы стали переломным моментом в жизни братьев. Бытует множество версий, почему Адольф и Рудольф разругались друг с другом до конца своих дней. Однако даже дети и внуки не могут наверняка назвать одну единственную причину ссоры.

По одной из версий, в начале войны юная жена Ади начала активно вмешиваться в семейный бизнес, что крайне не понравилось Рудольфу. По другой, у Рудольфа вспыхнул роман с женой Адольфа. Такого предательства младший брат не смог простить.

Еще одна версия утверждает, что Руди, которого призвали в армию, потребовал от брата согласовывать с ним каждый шаг, касающийся управления фабрикой, и назначить своим заместителем жену Рудольфа. Но Адольф отказался.

Согласно еще четвертой теории, конфликт между братьями начался в начале войны. Во время одного из авианалетов братья со своими семьями укрылись в подвале. Когда удары прекратились Рудольф вместе с супругой выбрались наружу, но тут снова раздался рев самолетов. Пара поспешила обратно.

«Эти свиньи снова вернулись», - вздохнул Адольф.

Рудольф слова брата принял на свой счет, хотя Ади имел в виду авиацию союзников.

Пятая версия такова: Руди, который ушел в самоволку в 1945-м, был задержан американскими солдатами по наводке родного брата. Тот якобы рассказал, что Рудольф сотрудничал с гестапо. Дасслера-старшего отправили в лагерь для интернированных. Заподозрив в стукачестве Ади, Рудольф сообщил американцам, что мол по инициативе брата в годы войны их фабрика производила военное оборудование и Адольф лично агитировал рабочих. В итоге Руди получил два года условно и вернулся домой. Gebrüder Dassler обязали производить хоккейные коньки и поставлять их в США.

Рудольф Дасслер, основатель бренда "Пума". Фото: ru.wikipedia.org

И ТРЕСНУЛ МИР НАПОПОЛАМ

Распри между братьями и тяжелое послевоенное время привело к тому, что семья Дасслеров раскололась. В 1948 году компания Gebrüder Dassler официально разделилась. Вместо нее появились две конкурирующие фабрики: Addas (букву i Адольф дописал из-за того, что фирма с аналогичным названием уже существовала) и Ruda, ставшая со временем Puma.

Река Аурах разделила не только две компании, которые расположились на противоположных берегах, но и весь город Херцогенаурах. Те, кто работал на фабрике Adidas, никогда не заходил в магазины и пивные, где бывали работники Puma. В городе шло противостояние между футбольными командами «адидасовцев» и «пумовцев». У местных сложилась привычка: первым делом всегда смотреть на обувь человека, дабы определить «своего».

Несмотря на обоюдные успехи, Adidas под управлением Адольфа Дасслера оказался чуть впереди. Славу ему принес чемпионат мира по футболу 1954 года, когда сборная ФРГ обыграла фаворитов сборную Венгрии.

Одержать победу над соперником немцам помогли бутсы с вкручивающимися шипами - изобретение братьев, запатентованное еще в 1920-е годы, пришлось к месту - поле размокло после дождя.

До конца жизни братья не разговаривали. Внук Рудольфа Майкл Дасслер вспоминает, что в доме было запрещено упоминать имя Адольфа и название его фабрики.

Когда в 1974 году Рудольф умирал, то его младший брат отказался приехать и проститься, отправив краткое сообщение, что прощает Руди всё. Дасслеры умерли с разницей в четыре года. Но даже на городском кладбище они не примирились — братья похоронены на противоположных концах.

В й990-е годы наследники братьев утратили контроль над компаниями. А в 2009 году новые владельцы решили официально примирить две фирмы на футбольном поле в Херцогенаурахе. В каждой команде были сотрудники как Puma, так и Adidas, а мяч был продуктом совместного производства.