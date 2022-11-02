Лица звезд без иллюзий: у Муцениеце наметились брыли, а у Хилькевич - отёки из-за филлеров

Актриса Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие знаменитости для своих поклонников - эталон не только талантов, но и красоты. А вот врачи-косметологи на звезд глядят без иллюзий, как рентген, подмечая все нюансы их внешности. Кто из селебрити переборщил с процедурами красоты, а кому неплохо бы сходить к специалисту, сайту KP.RU рассказала Зайнаб Мирзоева - ведущий врач-дерматолог, косметолог, руководитель и основатель клиники Sculpturа.

Зайнаб Мирзоева - врач-дерматолог, косметолог.

- Современная врачебная косметология творит чудеса. С ее помощью можно устранить первые признаки старения, предупредить опущение тканей и продлить молодость, если, конечно, работать эстетично и ювелирно, - отмечает эксперт. - Но порой изобилие возможностей дает обратный эффект, и женщины, поддавшись соблазну, могут переборщить, что приведёт к плачевному результату - лицо будет выглядеть неестественно.

И вот к каким выводам пришла врач-косметолог, рассмотрев снимки знаменитостей.

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ, 33 года

Агата Муцениеце. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Агата - обладательница красивых черт лица, выглядит естественно. Однако, заметны первые признаки птоза (опущения. - Ред.) ткани, намечающиеся брыли. Проблемная зона - кожа вокруг глаз. Здесь я бы рекомендовала курс липолитических коктейлей (которые расцепляют жировые клетки. - Ред.) с целью устранить тяжёлый овал лица. А для закрепления результата можно провести радиочастотное воздействие - RF-лифтинг и ультразвуковое - SMAS-лифтинг. Плюс процедуру коллагенотерапии кожи, чтобы уплотнить ее и устранить мелкие морщинки.

АНАСТАСИЯ РЕШЕТОВА, 26 лет

Анастасия Решетова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Анастасия очень миловидная девушка, но как специалист я вижу гипертонус подбородочной мышцы, а также мышцы, поднимающей верхнюю губу. В ее случае показан ботулотоксин для расслабления активных мышц, в том числе, мышцы над губой: это позволит гармонизировать пропорции, добавит лицу эстетики. Также с помощью безоперационной ринопластики я бы скорректировала скошенный кончик носа и растворила бы филлер в губах, чтобы они стали менее объемными.

АЛЕНА ВОДОНАЕВА, 40 лет

Алена Водонаева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Алена явно не фанат инъекций, при этом выглядит очень эффектно и ухоженно. Однако, и у нее есть одно слабое место: шея выдает первые признаки возрастных изменений. Ботулотоксин в правильной дозировке расслабит напряженные ткани и разгладит шейную мышцу. А инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты улучшат тонус и тургор кожи, придадут сияние, замедлят процессы старения.

КАРИНА КРОСС, 30 лет

Карина Кросс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В свои годы выглядит намного старше, налицо явный избыток инъекций. Первое, что бросается в глаза - слишком объемные губы и неестественный подбородок. Лицо выглядело бы более естественно, если бы филлеров было меньше.

ЮЛИЯ ВОЛКОВА, 37 лет

Юлия Волкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Когда-то Юля обладала утонченными чертами лица, но решила изменить себя в корне, применив избыток, на мой взгляд, филлеров, татуажа, макияжа и ботокса.

АННА ХИЛЬКЕВИЧ, 36 лет

Анна Хилькевич. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Актриса хорошо выглядит, но для ее небольшого лица, на мой взгляд, чуть выражены скулы: если бы они были меньше, лицо смотрелось бы гармоничнее. Анне стоит немного добавить объёма в височную область, чтобы смягчить выступающий костный край. Также я бы вывела из под глаз филлер, который придаёт отёчность. И было бы уместно уплотнить тонкую кожу лица препаратом на основе полимолочной кислоты.

Нурлан Сабуров и Амиран Сардаров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мужчины, в отличие от прекрасного пола, не так тщательно следят за своей внешностью, но порой им не следует обходить стороной эстетическую медицину. Зачастую акне оставляет глубокие следы на плотной мужской коже и вызывает рубцовые изменения. С этой проблемой поможет справится лазерная шлифовка, которая выравнивает рельеф кожи и улучшает ее внешний вид. Кроме того, после этой процедуры кожа становится не такой жирной, пропадает блеск, воспалений становится намного меньше. На мой взгляд, Нурлану Сабурову (30 лет) и Амирану Сардарову (36 лет) пошла бы на пользу эта процедура.