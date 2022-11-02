Песков пожелал шахматисту Карпову скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В среду, 2 ноября, журналист «Комсомольской правды» поделился с официальным представителем Кремля такими размышлениями…

…- Дмитрий Сергеевич, у меня вопрос к вам не как к председателю попечительского совета Федерации шахмат России, а как к пресс-секретарю главы государства. Гордость России депутат Госдумы, известный российский политик и Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов неожиданно попал в больницу - он в Склифе. Мы знаем, как тепло к Анатолию Евгеньевичу относится Владимирович Владимирович Путин и вы лично. В курсе ли президент, что Анатолий Карпов госпитализирован? И, может быть, у вас есть какая то информация о его самочувствии и какие-то добрые слова поддержки. Которые, как мы знаем, довольно часто идут на пользу.

- Мы все в курсе, - так прокомментировал госпитализацию политика и чемпиона Дмитрий Песков. - Желаем Анатолию Карпову скорейшего выздоровления.

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