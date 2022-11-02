Северная и Южная Кореи оскалили зубы: Прямое столкновение грозит миру катастрофой

Пхеньян произвел целый залп сразу в Желтое и Японское моря, выпустив не менее десяти ракет разных типов Фото: REUTERS

КНДР время от времени пуляет своими баллистическими ракетами по окружающим морским пространствам, в основном в сторону Японии, давая тем самым понять, что в случае чего это оружие может быть применено и против вражеских наземных целей. В нынешнем году таких пусков было уже 29. Но сегодня утром Пхеньян произвел целый залп сразу в Желтое и Японское моря, выпустив не менее десяти ракет разных типов. Они пересекли морскую разграничительную линию между двумя Кореями и некоторые упали совсем близко от границы южнокорейских территориальных вод, чего раньше никогда не бывало. Вдобавок северяне сделали 100 артиллерийских выстрелов (вот такое символическое круглое число!) в район буферной зоны в Японском море.

В Сеуле переполошились, повысили уровень боевой готовности и пообещали «жестко ответить» на враждебные действия соседей по полуострову. Долго ждать себя не заставили: через несколько часов в воздух поднялись истребители F-15K и KF-16 и выпустили в международную акваторию все того же многострадального Японского моря три высокоточные управляемые ракеты. В официальном заявлении Объединенного комитета начальников штабов ВВС Республики Корея говорится, что «этими стрельбами мы показали способность нанести точный удар по нашему врагу».

Чем же вызвано столь серьезное обострение? Дело в том, что в понедельник США и Южная Корея начали совместные военные учения «Бдительный шторм», в ходе около 250 боевых самолетов круглосуточно отрабатывают тренировочные атаки на условного противника. Маневры такого масштаба проводятся впервые за последние пять лет, и они не могли не встревожить Пхеньян, прекрасно знающий, что тот самый «условный противник» - это КНДР. Северокорейский МИД назвал учения провокацией, которая «делает обстановку в регионе еще более опасной». И сам перепугал всех, заявив, что «американский сценарий ядерной войны с КНДР вошел в финальную стадию». А пусками своих ракет северокорейцы «показали зубы» - мол, если потребуется, мы готовы схлестнуться по-крупному.

Посольство КНДР в Москве распространило заявление для печати секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона. Его считают доверенным лицом лидера страны Ким Чен Ына. В заявлении помимо прочего говорится: «Если США и Южная Корея безрассудно попытаются использовать вооруженные силы против нас, то специальные средства Вооруженных Сил КНДР немедленно выполнят возложенную на них стратегическую миссию, а США и Южная Корея столкнутся со страшным инцидентом и заплатят небывало дорогую цену».

Об упомянутых «специальных средствах» гадать не приходится. По просочившимся в СМИ сведениям из американских разведывательных кругов, Пхеньян уже обзавелся ядерным оружием и готовится в ближайшее время провести его очередное испытание. В минувшем месяце координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне хотели бы выйти на переговоры с КНДР и договориться о безъядерном статусе Корейского полуострова. При этом американцы уверяют, что не собираются выдвигать никаких предварительных условий. Однако 13 октября Центральное телеграфное агентство Кореи передало слова Ким Чен Ына о том, что страна «должна и впредь расширять сферу действия стратегических ядерных сил, чтобы решительным образом противостоять любой военной угрозе».

Это крепкий козырь в руках Пхеньяна и сбрасывать его он не намерен. США ничего не посмеют сделать с Северной Кореей, пока эта карта в игре. Потому что подрыв в случае войны даже маломощного ядерного заряда в Южной Корее, вблизи территорий Китая, России и Японии обернется для мира катастрофой. Хочется надеяться, что в Вашингтоне это понимают. Правда, есть опасность, что обе Кореи будут и дальше «светить мускулами», обмениваясь символическими пусками ракет и прочими актами устрашения. И в конце концов у кого-то могут сдать нервы.