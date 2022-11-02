Южная Корея запустила три ракеты в ответ на пуски КНДР

Южная Корея использовала самолеты ВВС для запуска трех ракет в Японское море Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля" в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов государства, такая мера стала ответом на аналогичные действия Северной Кореи.

В сообщении указывается, что самолеты F-15K и KF-16 произвели пуск на том же расстоянии от разграничительной линии, на каком приземлилась одна из северокорейских ракет. Только в данном случае оно отсчитывалось не к югу, а к северу.

Также в Сеуле заявили о готовности "нанести точный удар по врагу", которую войска Южной Кореи продемонстрировали этим запуском.

Ранее южнокорейские журналисты сообщили, что не менее десяти ракет разных типов было запущено с территории КНДР 2 ноября.

Как писал сайт KP.RU, в Северной Корее завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Речь идет о целой серии тестовых запусков с 25 сентября по 9 октября 2022 года, во время которых армия КНДР опробовала новые образцы вооружений.

Напомним, опубликованы фотографии с северокорейских учений по подготовке подразделений тактического ядерного оружия, которые проинспектировал лидер государства Ким Чен Ын. По данным местных средств массовой информации, глава Северной Кореи осуществлял "полевое руководство" учениями.