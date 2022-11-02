В некоторых регионах местные власти назначили также подъемные мобилизованным и добровольцам, которые те могут оставить своим семьям в первый месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Гражданам России, призванным в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине, положены выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Начисление выплаты начинается с момента зачисления мобилизованного в списки личного состава воинской части. Но у ряда российских граждан возникают вопросы - например, повлияют ли эти средства на право семьи на получение других социальных выплат, которые положены в России, в частности, малоимущим семьям. На этот вопрос отвечает портал Объясняем.рф.

Повлияет ли денежное довольствие мобилизованного на социальные выплаты

По данным портала, денежное довольствие мобилизованных россиян, которое они получают в процессе службы в Вооруженных Силах РФ, не будут браться в расчет при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.

Также уточняется, что решение об отказе в предоставлении мер поддержки в связи с отсутствием доходов у трудоспособных членов семьи не принимается, если такие члены семьи были призваны на военную службу в рамках мобилизации. Это относится к таким пособиям, как:

- выплаты беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности

- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет

- выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка

- заключение соцконтракта.

Какие еще льготы положены семьям мобилизованных

Ранее сайт KP.RU писал, что государство поддержит семьи мобилизованных россиян льготами. В частности, статус ветерана боевых действий дает право на получение земли под участок вне очереди, выбор времени отпуска до 35 дней, освобождение от уплаты налога на квартиру и другие льготы.

В некоторых регионах местные власти назначили также подъемные мобилизованным и добровольцам, которые те могут оставить своим семьям в первый месяц. К примеру, в Крыму и Москве выдают по 200 тысяч рублей, в Белгородской и Курской областях - по 100 тысяч, а на Сахалине - 300 тысяч рублей.

В Москве также среди перечня льгот для мобилизованных: право на внеочередное направление детей в ясли, детские сады и перевод в ближайшую к дому школу, первоочередное зачисление на продленку, бесплатные кружки и секции и другие меры поддержки. Полный список - здесь.