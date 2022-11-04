День, в который народ объединился

С давних времен алые гроздья рябин наделяли и лирическими, и духовными, и даже героическими смыслами. Фото: Shutterstock

Начиная с 2005 года в нашей стране появился новый общероссийский государственный праздник. День народного единства был приурочен к событиям поздней осени 1612 года. Тогда, на рубеже октября и ноября, Народное ополчение, которое вели в бой князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, штурмом взяло Китай-город. Там стоял гарнизон захватчиков – Речи Посполитой. Поляки с приспешниками отступили в Кремль. А Пожарский с Казанской иконой Божией Матери вступил, при общем народном ликовании, в Китай-город.

5 ноября, подписав капитуляцию, поляки выпустили из Кремля бояр-заложников. И будущего царя Михаила Федоровича Романова. А на следующий день оккупанты сдались.

В середине 17-го века царь Алексей Михайлович распорядился так: 22 октября (4 ноября по григорианскому календарю – ред.) праздновать день Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

Спустя три с половиной века, в 1995-м, уже не в русском царстве, но в Российской Федерации, приняли федеральный закон. По нему 4 ноября был установлен как День воинской славы – День народного единства.

Красная площадь, Москва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 2004-го Государственная дума РФ подавляющим большинством голосов решила, что 4 ноября становится праздничным днем в нашей стране.

Последующие соцопросы из года в год показывали, что многие сограждане с удовольствием используют новый ноябрьский выходной день. Однако далеко не все отчетливо понимают, что именно стоит за таким праздником и с какими яркими символами он связан. При этом более двух третей опрошенных регулярно высказывались за то, что праздник такой нужен.

Восполнить пробел в понимании смыслов и символов этого Дня может помочь Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России». Ее работа началась в октябре этого года. Одновременно стартовал проект «Народов много – Россия одна».

Владимир Васильев. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Вот что сказал председатель ассамблеи Владимир Васильев: «Сегодня для достижения задач в области межнационального согласия нужен всесторонний диалог государства и граждан. Необходимо тесное партнерское взаимодействие органов публичной власти и общественных институтов, межнациональных и национальных общественных объединений».

По мнению Васильева, «создание условий для такого диалога – одна из задач Общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Он полагает, что «этот особый статус подчеркивает, как важно объединить усилия именно сегодня, в период проведения специальной военной операции, когда Россия встала на защиту традиционных ценностей нашего многонационального и многоконфессионального народа, нашей истории, культуры, суверенитета – нашего будущего. Это вопрос национальной безопасности».

В этом году стартовал проект Ассамблеи – общероссийская информационная кампания «Народов много – Родина одна». Проект рассказывает о народах России, их истории, традициях, о достижениях людей разных национальностей, которыми гордится страна. Ролики в социальных сетях набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Владимир Васильев добавил: «В этом году уже стартовал проект Ассамблеи – общероссийская информационная кампания «Народов много – Родина одна». Проект рассказывает о народах России, их истории, традициях, о достижениях людей разных национальностей, которыми гордится страна. Ролики в социальных сетях набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. А значит, это востребовано обществом».

На официальном сайте «Народы России» вы можете найти различные активности, в том числе увидеть разнообразные видеоролики – от коротких тизеров до полноценных документальных фильмов, посвященных традициям нашей страны, мультимедийные лонгриды, научно-популярные статьи про историю, героев и «великий и могучий» русский язык. Все это позволяет творческому коллективу проекта доносить до аудитории действительно важную, актуальную и проверенную информацию. Уже сегодня охват всех его продуктов превысил 250 млн человек, и надеемся, что это только начало.

По стародавнему народному поверью, рябина охраняла воина в походе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А что вообще могло бы стать зримым выражением такого праздника, эмоционально близким для всех россиян? Позитивным, всем понятным, объединяющим? По мнению авторов проекта, таким ярким символом могла бы стать рябина.

С давних времен у многих народов, живущих на этих землях, было немало традиций и обрядов, связанных с рябиной красной. Алые гроздья рябин наделяли и лирическими, и духовными, и даже героическими смыслами.

По стародавнему народному поверью, рябина охраняла воина в походе – супруги, снаряжая своих благоверных на ратные подвиги, пришивали к их одеждам красными нитками рябиновые ветки. А гроздья рубиновых ягод клали в походные сумки – как средство от усталости и от цинги.

Ополченцы Пожарского и Минина использовали рябину в практических целях – с ее помощью просто и эффективно очищали питьевую воду в походе.

И в годы Великой Отечественной войны на фронт бойцам шли посылки с рябиной: это был не только простой и понятный привет от матери, жены, подруги – но и отличное лекарство, и витамины, которые можно использовать в любых условиях.

Со времен Дмитрия Донского и до нынешних лет рябиновый, рубиновый цвет – главный на стягах народных дружин и победоносных русских армий. Ну, а во времена мирные, в первые ноябрьские дни, именно рябиновыми гроздьями украшали дома после того, как собран урожай, окончены тяжелые работы лета и осени, а усталое тело и требовательная душа просят праздника.

Зимой рябина от морозов делается слаще и в самую лютую стужу своими ягодами спасает голодных птиц. Эта ягода – как русский характер, от испытаний становится только крепче. И потому сам бог велел именно рябине стать символом Дня народного единства.