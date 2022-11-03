Попавший в «черный список» США Гарик Харламов исчез из Comedy Club

Вместе с Павлом Волей вести комедийное шоу будет стендапер Андрей Бебуришвили

Мало того, что ни одного выпуска шоу Comedy Club не обходится без шуток по поводу развода Гарика Харламова и Кристины Асмус, мало того, что комик попал в санкционный список, так теперь еще и шоумена отстранили от эфира ТНТ.

В предстоящем выпуске проекта Бульдог не будет работать конферансье вместе с Павлом Волей, не станет обшучивать звездных гостей и острить над собственным весом. Гарика заменили. Не разъяснив причин изменений в составе ведущих, Павел Воля объявит, что «настала пора новых ведущих» и покажет, кто теперь будет работать вместо Харламова — это комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» и «Прожарки» Андрей Бебуришвили.

Навыки импровизационного стеба Бебур (ударение на первый слог), как ласково называют его коллеги, протестирует на певице Asti (Анна Дзюба, исполнительница хита «По барам») и диджее Груве (Евгений Рудин).

— Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях, — признался Бебуришвили. — Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy это немного другое. Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет.

Но среди гостей шоу окажутся и те, кто сам готов и рад поиронизировать над Андреем: Карен Арутюнов и Дарья Блохина, прославившиеся в вирусном ролике, в котором в машине с навигатором общаются актеры дубляжа, покажут, как озвучить японское кино для взрослых и дадут новому ведущему совет «прокачать гортань». Их коллега Татьяна Шитова (голос Марго Робби и Скарлетт Йоханссон) «построит маршрут до Comedy» голосом умной колонки помощника Алисы.

Будут стендаперы, музыкальное трио Аверин-Матуа-Сорокин с Мариной Кравец и колыбельной, а еще темпераментные и громкие Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис, который подготовили миниатюру на тему релокации в Армению и сопряженные с этим проблемы типичного москвича.

Завершит выпуск монолог Павла Воли о том, кто такие «летящие» женщины и почему для них так важно подводить итоги года и участвовать в негласном соревновании на самое красивое фото завтрака.

Comedy Club, ТНТ, пятница, 21.00