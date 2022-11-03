У главных звезд страны есть двойники: кто круче Валерия, Полина Гагарина, SHAMAN или их копии

Наш эксперт назвал Гагарину и Валерию иконами стиля. В их гардеробе полно похожих вещей. Фото: СОЦСЕТИ

На нашей эстраде есть звезды, стильный имидж которых напоминает их старших западных или отечественных коллег. Мы нашли «двойников» среди самых обсуждаемых в этом сезоне эстрадных звезд. Сравнили их стиль, чтобы решить: кто же круче «оригинал или копия»? Топ-стилист Анвар Очилов объяснил KP.RU модные удачи и промахи двойников.

У Валерии и Гагариной в гардеробе полно платьев с накладными воротниками — они обожают этот стиль «модной училки». Фото: СОЦСЕТИ

Полина Гагарина и Валерия

По данным свежего опроса ВЦИОМ: лучшая певица страны 2022 года – Полина Гагарина. Кстати, уже третий год подряд. На фанатских форумах давно заметили: Гагарину последние годы издалека можно спутать с Валерией (она в списке «лучших певиц-2022» на третьем месте). Речь исключительно о стиле.

Синий цвет любит и Валерия, и Полина, как и брючные костюмы. В этой «двойке» от дизайнера А.Терехова Гагарина еще и берете — таких полно и у Валерии. Фото: СОЦСЕТИ

Гагарина и Валерия обожают вот такие головные уборы под кодовым названием «кепка почтальона» — это тренд сезона. Фото: СОЦСЕТИ

На сцене Полина и Валерия всегда в красивых платьях — часто в романтичных образах. Фото: СОЦСЕТИ

Эксперт: «Обе звезды – хрупкие блондинки с модной стрижкой: то у них удлиненное каре, то классический боб, то «бабочка» - челка и локоны. И Валерия, и Полина Гагарина – утонченные барышни, с хорошим вкусом. В их гардеробе много красивых изысканных вещей российских дизайнеров. В отличие от многих коллег, кто кичится, выставляя напоказ очень заметные вещи очень дорогих западных брендов: у Валерии и Полины – эталонный вкус. Валерия – с самого начала карьеры икона стиля, Полина – последние годы. Их стиль в одежде: актуальная классика. Безусловно, что на сцене они могут «дать секса»: нарядится в открытые мини-платья – это же сценический образ. В реальной жизни в их гардеробе все похоже: брючные костюмы идеального кроя, романтичные платья, береты, классические плащи и пальто, стиль casual».

Певец SHAMAN нашел свой стиль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

SHAMAN и Олег Газманов

Лучшими певцами 2022 года стали Олег Газманов и SHAMAN. Впервые этих музыкантов еще летом в обзоре «Комсомолки» сравнила педагог вокала Юлия Таравкова: «Патриотическая песня, что само по себе уже претендует на народность, ведь эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Теперь ее занимает SHAMAN. Такой вот новый Олег Газманов». Но оказалось, что похожи музыканты не только тем, что исполняют патриотичные песни. И в стиле одежды тоже есть общие моменты: особенно имидж SHAMAN схож с молодым Олегом Газмановым.

Олег Газманов в молодости как и SHAMAN любил кожаные вещи и эксперименты с прической. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт: «Одежда из кожи, амулеты, много черного цвета, креативные прически – все это характеристики этих двух энергичных исполнителей, которые на сцене работают на пике эмоций».

Ани Лорак на концерт Сергея Лазарева пришла в легинсах-ботфортах. Фото: СОЦСЕТИ

Ани Лорак и Ким Кардашьян

На днях певица Ани Лорак сходила на концерт к другу Сергею Лазареву в «Крокус Сити Холл». Интересен не сам факт – звезды дружат давно, а то. как изменилась Лорак. Каролина (настоящее имя певицы) стала копировать Ким Кардашьян. Во-первых, у Лорак ягодицы вдруг стали такими же пышными как у Кардашьян. Неужели сделала модный у звезд липофилинг – операцию, при которой в ягодицы закачивают жир из других частей тела. Во-вторых, Лорак помимо новых ягодиц выгуляла любимую одежду Кардашьян – облегающие штаны с имитацией ботфортов.

Ким Кардашьян выгуляла эти штаны в сентябре, а Лорак свои — в октябре. У Кардашьян таких моделей более 100. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт: «Леггинсы-сапоги удлиняют ноги, но смотрятся часто нелепо – похоже на костюм инопланетянина или кикиморы аниматора на детском утреннике. За границей эти штаны с имитацией ботфорт в моде, их называют pantaboots (от англ. - панталоны). Но рискуют их носить чаще эпатажные модницы. Леггинсы переходящие в сапоги шьют даже с пуш-апом на ягодицах. Вряд ли у нас приживется эта мода. Лорак и правда стала копировать стиль Кардашьян – у нее получается, и именно эта нарочитая сексуальность именно им идет».

Анна Семенович любит декольте. Фото: СОЦСЕТИ

Анна Семенович и Дженнифер Кулидж

Певица Анна Семенович недавно эпатировала публику презентацией коллекции нижнего белья. Пышногрудая блондинка в последнее время стала улучшенной копией звезды фильма «Американский пирог» Дженнифер Кулидж – той самой, что сыграла маму Стифлера. Американская актриса тоже выпускала свое белье для дам с пышной грудью. Обе красавицы предпочитают декольте.

Звезда «Американского пирога» актриса Дженнифер Кулидж издалека не отличить от нашей Семенович. Фото: СОЦСЕТИ

Эксперт: «Красивые ухоженные блондинки умеют подчеркнуть свои достоинства. Одеваются похоже – в гардеробе много красивых платьев с глубоким декольте. Прически похожи, макияж часто идентичен».

Анна Асти перекрасилась в блондинку и очень изменилась. Фото: СОЦСЕТИ

Анна Асти и Лобода

Певица Анна Асти выпустила в этом году первый сольный и очень успешный альбом. Ее песни долгое время держались на первых строчках музыкальных онлайн платформ. Осенью певица поехала в тур по стране. Многие обсуждают, что песни Анны Асти стали хитами, а сама она заняла место и нишу покинувшей музыкальный олимп певицы Лободы.

Место Лободы в хит-парадах заняла Анна Асти. Фото: СОЦСЕТИ

Эксперт: «Сценический стиль и правда похож – но тут нет ничего оригинального, так одеваются для выступлений многие поп-дивы при деньгах. В обычной жизни у Анны совершенно иной стиль: утонченной интеллигентной барышни. В соцсетях этих певиц сравнивают с самого лета – они стали похожи внешне (после того, как Анна покрасила волосы в блонд), отсюда и сравнения. У Анны уникальный голос – так что перепутать ее с кем-то вряд ли получится».