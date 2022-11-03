За 8 лет мы стали на 8% беднее: эксперт объяснил, почему падают реальные доходы россиян и чего ждать дальше

В Центробанке считают, что в следующем году цены в стране вырастут на 5 — 7% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат подвел итоги первых девяти месяцев этого года. Как и следовало ожидать, наши доходы сократились. Если взять статистику за три квартала, то они упали на 1,7%. С одной стороны, не так много, как того ожидали в ЦБ и правительстве еще в марте. А с другой, есть все предпосылки, что падение продолжится…

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК И РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ

Для начала определимся с терминами. Считать среднюю зарплату для оценки благосостояния людей не совсем правильно. Она растет всегда — хоть подъем в экономике, хоть кризис. Просто потому, что некуда не деться от роста цен. Так или иначе большинству работников их доходы время от времени индексируют.

Поэтому экономисты для большей корректности в оценках определяют так называемые «реальные располагаемые доходы». Это та же средняя зарплата и прочие наши доходы (пенсии, проценты по депозитам, прибыль от бизнеса и т. д.). Но за минусом обязательных платежей (вроде кредитов и ЖКХ) и скорректированные на уровень инфляции.

В хорошие годы этот показатель тоже растет. Если экономика развивается, то реальные доходы населения растут опережающими темпами. К примеру, с 2000 года в течение 14 лет реальные располагаемые доходы росли непрерывно. Сначала прибавляли в среднем по 10%, а потом, после кризиса 2008 года, - по 4% каждый год. Причем самое интересное, что рост не прекращался даже во время мирового финансового кризиса. Вот такая была инерция у экономики, что люди в России жили богаче даже в то время, когда во всем мире бушевала глобальная экономическая рецессия.

ПАДАЕТ ЭКОНОМИКА — ПАДАЮТ ЗАРПЛАТЫ

После 2014 года все поменялось. Реальные располагаемые доходы в нашей стране расти перестали. Если посмотреть на динамику за последние 10 лет, то рост наблюдался лишь в течение 4 лет. Все остальные годы было падение (подробнее — см. графику). А если взять накопленным итогом, то окажется, что наши реальные доходы за последние восемь лет снизились на 7,8%. Но что было, то прошло. Главный вопрос сейчас — чего ждать дальше.

- Думаю, что по итогам года у нас будет падение около 3%. В следующем минусовая динамика тоже сохранится, - считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - Наши доходы зависят от состояния экономики. Если она растет, значит растет производство товаров и услуг, растет прибыль бизнеса. И тогда предприниматели заинтересованы в повышении зарплат действующим сотрудникам и нанимают новых. А когда экономика падает, то падают и доходы населения. Уменьшается прибыль — предприниматели начинают увольнять людей или снижать зарплаты.

В Минэкономразвития считают, что в будущем году наш ВВП снова снизится — примерно на 1%. Поэтому предпосылок для роста доходов вроде бы нет. Хотя есть один фактор, который может изменить ситуацию.

ДЕФИЦИТ РАБОТНИКОВ — ПРОФИЦИТ ОКЛАДОВ

На недавнем выступлении глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на инфляцию в ближайшее время могут повлиять частичная мобилизация и массовая эмиграция. Резкое вымывание с рынка труда примерно миллиона трудоспособных мужчин создаст дефицит рабочей силы.

- Может проявиться проинфляционное действие через изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей. Все экономические последствия от произошедшего сдвига в структуре занятости оценить пока сложно. Они будут проявляться постепенно через подстройку зарплат и возможное усиление перетока рабочей силы между различными отраслями и регионами, - пояснила глава ЦБ.

При этом в Центробанке считают, что в следующем году цены в стране вырастут на 5 — 7%, а в 2024 году инфляция вернется на уровень в 4% годовых. А вот средние доходы населения могут вырасти куда сильнее, считают в Минэкономразвития. Там прогнозируют, что средние зарплаты в ближайшие три года будут расти на 7 — 8% в год. И якобы к 2025 году они вырастут до 80 тысяч рублей в месяц. Другими словами, реальные располагаемые доходы населения будут увеличиваться, уже начиная со следующего года.

- Сомнительная теория, - не согласен с расчетами правительства и Центробанка Георгий Остапкович. - У нас общая занятость 75 млн человек. Выбытие даже 1% из этой массы на капитальный рост доходов не повлияют. Я не вижу серьезных параметров для увеличения реальных доходов в 2023 году. Все зависит от того, какой эффективности будет экономика. Если вы будете платить больше, а производительность труда при этом останется на прежнем уровне, то вы получите только повышенную инфляцию, которая съест весь номинальный рост зарплат.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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