Прогноз Центробанка на конец года: «Зарплаты будут расти, цены – тоже, а рубль начнет слабеть»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу прошло очередное заседание совета директоров Центробанка. Госбанкиры решали, что делать с ключевой ставкой. В итоге сошлись на том, что ее стоит оставить на прежнем уровне – 7,5% годовых. Это в нынешних условиях признали наиболее сбалансированным решением. Вот что рассказала в своем заявлении сразу после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина. KP.RU выделила основные мысли.

Частичная мобилизация приведет к росту зарплат и… цен

- Продолжается коррекция вниз цен потребительских товаров, которые сильно подорожали весной: стройматериалов, мебели, электроники, части продовольствия. Однако рост цен в целом все же постепенно усиливается в сравнении с очень низкими показателями мая, июня и июля, - рассказала Эльвира Набиуллина.

Естественно, главный фактор, который повлиял на изменение тенденции в последний месяц, - это частичная мобилизация. Она вновь усилила неопределенность в экономике. Кого-то вынудила снять деньги из банка, а кого-то - уехать.

- В ближайшие месяцы из-за снижения потребительского спроса ее эффекты будут дезинфляционными. Но затем может проявиться проинфляционное действие через изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей, - пояснила глава ЦБ.

По ее словам, все экономические последствия от сдвига в структуре занятости оценить пока сложно. Они будут проявляться постепенно. Ясно одно. На рынке труда и так был дефицит хороших специалистов. Возможно, сейчас он еще усилится. Хорошая новость в том, что зарплаты, скорее всего, у таких людей будут расти. Плохая – в том, что рост зарплат вряд ли коснется всех. А вот цены поднимутся для каждого.

Экспорт упрется в транспортные узкие горлышки

В различных секторах экономики тенденции тоже неоднозначные. С одной стороны, есть позитивные новости. Во-первых, заработал почти на полную катушку параллельный импорт. Во-вторых, компании внутри страны тоже наращивают объемы производства.

- После весенней приостановки деятельности началось восстановление в отечественном автопроме. Двузначными темпами растет выпуск лекарств и отдельных видов сельскохозяйственной техники. Большие изменения происходят в транспортной сфере, - пояснила глава ЦБ.

И вот здесь основная трудность. К примеру, международные грузопотоки во многом переориентировались на порты Дальнего Востока, доля которых увеличилась с 40 до 70%. Тем не менее пропускная способность железнодорожных магистралей, ведущих к этим портам, ограничена.

- Их загруженность может затруднять экспортные поставки с одной стороны и тормозить наращивание импорта с азиатских рынков — с другой. Есть примеры угольных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, для которых перенаправление поставок на Восток остается серьезной логистической проблемой, - сказала Набиуллина.

По ее словам, это негативно сказывается на общих показателях. Трудности со сбытом вынуждают отдельные компании сокращать производство. Работать на склад в нынешних условиях накладно.

Рубль может ослабеть из-за рецессии в мировой экономике

Ситуация в мировой экономике ухудшается. Это касается в первую очередь развитых стран – США, Японии и Евросоюза.

- Многие страны в течение длительного времени проводили мягкую денежно-кредитную политику, создавая в экономике навес дешевых денег. И эта политика привела к неизбежным в таком случае дисбалансам, усилив риски финансовой стабильности на глобальных рынках. В ответ на высокую инфляцию многие страны резко повышают ставки, что также имеет негативные последствия в виде торможения роста глобальной экономики и повышения стоимости обслуживания долга, - пояснила глава Центробанка.

По ее мнению, дальнейшее усиление кризисных процессов в мире приведет к сокращению российского экспорта. В таких условиях рубль скорее всего ослабится. Ведь сейчас его курс определяется как раз балансом между экспортом и импортом. Правда, здесь есть и другие прогнозы – западных экономистов. К примеру, в американском банке JPMorgan, напротив, считают, что нефть может вырасти до астрономических $380 за баррель. Тогда слабого рубля нам точно не видать. Но вряд ли кого-то из россиян это сильно огорчит.

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