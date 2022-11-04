Молодая жена Игоря Николаева в слезах сообщила о расставании

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая жена Игоря Николаева призналась, что подошел к концу важный этап в ее жизни. Юлия Проскурякова в слезах сообщила о расставании. Поклонники вовсю поддерживают свою любимицу.

Молодая жена Игоря Николаева не из тех женщин, кто будет сидеть дома без дела. Юлия Проскурякова некоторое время назад окончила ГИТИС. Она получила диплом, вовсю осваивает профессию актрисы и даже снялась в главной роли в кино.

Две недели непрерывных съемок и душевное отношение коллег - об этом Юля часто рассказывала в блоге. Но теперь этот этап позади. Артистка не может сдержать слез, сообщая, что съемки закончены.

"Главная роль, замечательный режиссер, потрясающий оператор, любимые и яркие партнеры на площадке и слаженная профессиональная съемочная группа - это счастье для актера", - поведала Проскурякова.

Она добавила, что будет очень скучать. Но впереди у нее новые проекты.

Жена Николаева не скрывает, что полностью погружена в профессию. Учитывая такой мощный старт, через пару лет Проскурякова может стать одной из самых востребованных актрис. Главное, чтобы она не бросила карьеру.

Стоит отметить, что таланты Юлии оценили фолловеры. Они радуются за добившуюся успеха певицу. Многие вспоминают, как женщина поступила в театральный втайне от своего знаменитого супруга. Он узнал о намерениях жены стать актрисой уже после зачисления. "Игорь был в шоке, когда я показала ему студенческий билет", - рассказывала Юлия поклонникам.