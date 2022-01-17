Не только две дочки: молодая жена раскрыла правду о неизвестных членах семьи Игоря Николаева

Игорь Николаев с женой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. 17 января знаменитый артист отмечает 62-летие. Вместе с женой и дочкой Вероникой артист улетел в Дубай. По случаю важной даты молодая избранница композитора опубликовала трогательное сообщение, внезапно раскрыв его главную тайну.

Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с праздником от себя и всех родных, которых у маэстро оказалось немало. Помимо супруги, мамы Светланы Митрофановны и двух дочек - Юлии и Вероники у композитора, как выяснилось, есть много членов семьи, которые избегают публичности.

"С Днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый! Любим! Твоя семья: мама, Юля, Вероника и я. А еще: Люда, Павел, Ольга, Артемий, Злата, Зоя и чета Николаевых", - написала Юлия в блоге. Она не уточнила, кем приходятся таинственные члены семьи Игорю Юрьевичу.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что Николаева поздравили и коллеги. Так, певица Натали опубликовала совместное фото с артистом. Исполнительница хита "Ветер с моря дул" сидит у Игоря Юрьевича на коленках, прильнув к нему, а музыкант нежно обнимает ее за талию.

"Фото полное нежности и благоговения моего перед светлым Мастером. Часто бывает, что звучит песня (или где-то, или у меня в голове), думаю: «Какая хорошая песня, кто написал-то?» И опять, оказывается, Игорь! Сколько же ему дано благословения и таланта! Впечатление, что он спокойно идет по своему саду волшебных деревьев, в нужный момент срывает сказочный плод (песню) и отдает ее нам… Так просто… Волшебник", - написала звезда.