Новый британский премьер тратит на свой гардероб невероятные суммы

Сунак выглядит, как наёмный убийца, планирующий быструю уборку после выполненной миссии Фото: REUTERS

В конце октября бывший канцлер британского казначейства возглавил правительство Великобритании. И теперь Риши Сунак – не только самый молодой британский премьер-министр за последние 200 лет, но и, по определению прессы, один из самых стильных европейских политиков.

Эксперты из мира моды определяют его стиль как изысканный. А редактор The Guardian Прия Элан даже сравнила гардероб Сунака и агента 007.

- Дело не в том, как он двигается и жестикулирует, а в том, как он одевается. Сунак выглядит, как наёмный убийца, планирующий быструю уборку после выполненной миссии. В его стиле есть простота и бережливость, противоречащие тому, как обычно одеваются консерваторы, - считает она.

Ни в какое сравнение внешний вид нового главы правительства не идет с его предшественником, Борисом Джонсоном, который вечно выглядел неопрятно из-за неудачно подобранных костюмов, растрёпанных волос. Сунак будто сошёл с обложки глянцевого журнала.

Многих это приводит в восторг. Так, редактор британской версии журнала GQ Тео Ван де Брук считает, что «консерваторы никогда не выглядели так хорошо со времён Уинстона Черчилля».

Журналисты выяснили, что идеальные сидящие на Сунаке костюмы шьются для него по индивидуальным меркам в самых лучших лондонских ателье. Цена одного составляет порядка 3500 фунтов стерлингов (250 тыс. рублей).

Рубашки он заказывает только в итальянской фирме The Traveling Artisan; там их цена начинает от 160 фунтов стерлингов (11 тыс. рублей) за одну. Причем Сунак очень требователен и на примерки приезжает по три раза.

Говорят, что с выбором одежды ему помогает жена, Акшата Мурти, которая в 2007-2012 годах была владелицей собственного бренда одежды Akshata Designs, который пришлось закрыть из-за нерентабельности.