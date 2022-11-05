Памятник Екатерине Второй в Одессе все-таки снесут

Памятник будет демонтирован Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Недолго мэр Одессы Геннадий Труханов противостоял местным рагулям, которые объявили своей целью памятник основательнице города императрице Екатерине Второй и ее сподвижникам, которые сделали не просто город, а цветущую "жемчужину у моря" из захудалого местечка контрабандистов и прочего криминального люда на побережье Черного моря. Впрочем, стоит отдать ему должное, он пытался сопротивляться, выступая против сноса памятника.

- Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла, - заявлял он еще относительно недавно.

Между тем, "патриотически озабоченная" местная общественность не утихала, предпринимая одну попытку за другой. Сначала собрали подписи под петицией о замене памятника основателям Одессы на монумент американского гея-порноактера из "фильмов для взрослых". Выбрали кандидата с расчетом, что геи всего мира кинутся в паломничество на это культовое место. Петиция набрала 25 тысяч голосов, но Зеленский решения не принял, а предложил подумать. Даром, что сам актер. Правда, вроде бы не гей, но это пока США устраивает во главе Украины гетеросексуал, а там можно будет и посмотреть, если что. Потом была еще одна петиция. Не менять императрицу на кого-то, а просто убрать памятник. И еще, и еще. Предложения активно поддерживала та самая местная "ориентированная на цивилизованный Запад" общественность, которая глорифицировала известного местного художника-порнографа Ройтбурда, не так давно отправившегося на постоянное место жительства к Степану Бандере.

Но Труханов продолжал стоять на своем, хотя с каждым днем его уверенность в своих силах таяла. И тогда "свидомые патриоты" воспользовались рецептом из советского фильма для детей: "Нормальные герои всегда идут в обход".

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием убрать Труханова из Одессы, потому что он "ватник и зрадник" пророссийский. И несколько дней назад Зеленский дал ответ на эту петицию, также набравшую 25 тысяч подписантов в достаточно сжатые сроки. Он заявил, что мэры городов – это не его сфера компетенции (хоть что-то оказалось "не его"), но поручил СБУ и МВД тщательно проверить одесского мэра на предмет его "ватничества" и т.д.

И Труханов понял сей тонкий намек на толстые обстоятельства. И дал заднюю, объявив, что решил поддержать идею о сносе памятника.

- Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения, - заявил градоначальник Одессы, но постарался сохранить хотя бы остатки самоуважения. - Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад.

Дескать, не снос и разрушение, а перенос монумента в парк, которого в Одессе, правда. Нет и не предвидится. С учетом того, что у Труханова в горсовете Одессы самая большая фракция, памятник будет демонтирован. А вот насчет его переноса в другое место…

Знаете, почуявшие кровь своего ослабевшего противника бандеровские бандерлоги могут не удовлетвориться столь половинчатым решением и потребовать разрушить его до последнего камешка. И тогда мэру придется согласиться и на это. Начав идти по пути унижений, остановиться потом очень трудно.