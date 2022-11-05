Сложно поверить: если есть это на ночь, то лучше спишь

Лучше, чтобы последний прием пищи был за 2-3 часа перед сном. Особенно если любите поесть плотно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Недавно мы рассказывали, что поздний ужин - это вовсе неплохо, порой он может легче расслабиться и быстрее уснуть, к тому же способствует более глубокому сну в первой половине ночи.

А еще есть еда, которая помогает хорошему сну. Это мы обсудили с нашим экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко.

ЛЕКАРСТВО ОТ БЕССОННИЦЫ

- В практиках Аюрведы при нарушениях сна рекомендуют кунжутное масло, ромашковый чай, молоко, мед, - говорит Людмила Денисенко. - При бессоннице можно помассировать ступни кунжутным маслом, выпить чашку чая со щепоткой мускатного ореха. И младенческий сон обеспечен. Да и моя бабушка все время давала нам на ночь теплое молоко с ложкой меда. Вряд ли она знала рецепты Аюрведы, но нам это отлично помогало! Вот еще несколько продуктов, которые помогают хорошо спать:

* Мед – отличное снотворное. Если чувствуете, что никак не уснете, то разведите одну столовую ложку меда в половине стакана теплой воды.

* Молочные продукты (йогурт, молоко и нежирный, молодой сыр) содержат триптофан (вещество, помогающее выработке мелатонина, гормона сна) и «снотворный» кальций. Он стабилизирует нервные импульсы, в том числе в головном мозге, то есть может избавить от беспокойных мыслей

* Индейка - самый богатый триптофаном продукт. Если чувствуете, что не можете уснуть, то бутреброд на зерновом хлебе с кусочком индейки вам поможет.

* Сушеные финики, бананы - тоже содержат триптофан. А в бананах (только не перезрелых) еще содержится магний и калий, которые помогают расслабить перенапряженные мышцы.

* Миндаль тоже помогает в борьбе с бессонницей, помимо триптофана также содержит магний.

* Травяные чаи - ромашка, мята, мелиса успокоят нервную систему после трудного рабочего дня. А зеленый некрепкий чай содержит теанин, продлевающий сон.

* Мисо-суп. Содержит аминокислоты, которые могут повысить производство мелатонина.

* Стакан вишневого сока также увеличивает содержание в организме мелатонина.

Но если все средства перепробованы, холодильник пуст, а сон по-прежнему бежит, то обратитесь к врачу, поскольку нарушение сна может быть симптомом очень грозных болезней.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА УЖИНА, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ СОН

* Лучше, чтобы последний прием пищи был за 2-3 часа перед сном. Особенно если любите поесть плотно.

* Откажитесь на ужин от жирных молочных продуктов, жаренных или печеных блюд: они стимулируют метаболизм и надолго задерживаются в желудке, приводя к чувству тяжести.

* Меньше кофе и булочек с шоколадом, крепкого чая, совсем не надо колы. Большие количества кофеина вымывают из организма кальций или магний. «Кофеин и продукты, содержащие сахар сбивают ваши естественный биоритм», - говорит Эстер Б. Хорн, ведущий диетолог Нью-Йорка.

* Спокойно уснуть мешают острая еда (может появится изжога).

* Избегайте продуктов, содержащих насыщенные жирные кислоты (жирный сыр, сливки, красное мясо, потроха).

* Меньше продуктов с тирамином — это вещество стимулирует выброс адреналина. Много тирамина в желтых сырах, шоколаде, перезрелых бананах, копченой и соленой рыбе, соевом соусе, красном вине. Алкоголь, кстати, тоже лучше исключить.