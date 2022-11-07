Только цифры: Какой была бы сейчас Россия, если бы не революция 1917 года

Сказать, что случилось бы с Россией, если бы не большевистский переворот, никто не сможет наверняка.

В советские времена экономику СССР любили сравнивать с 1913-м (довоенным) годом – и всегда получалось, что Советская империя по всем параметрам обходила империю Российскую, которая неизбежно должна была рухнуть под спудом социальных и экономических проблем. В постперестроечные времена стала часто звучать другая теория: что России не хватило всего нескольких лет для того, чтобы выбиться в мировые экономические лидеры. И, мол, если бы не революция, россияне бы сейчас как сыр в масле катались. Сослагательного наклонения история, как известно, не имеет. Поэтому сказать, что случилось бы с Россией, если бы не большевистский переворот, никто не сможет наверняка.

Но истина, скорее всего, лежит где-то посредине.

В начале 20 века Россия, действительно, имела довольно сильную экономику. Однако еще в 1913 году основной ее отраслью было сельское хозяйство – оно давало более 50% дохода. Да, в стране шёл рост промышленного производства, по объемам которого Россия была на четвёртом месте в мире после США, Германии и Великобритании. Но по производству на душу населения мы отставали от тогдашнего лидера США довольно существенно – примерно в 3,5 раза.

По объему ВВП (который, правда, в те годы никто не измерял – подсчеты были сделаны уже задним числом) Российская империя держалась в группе лидеров. ВВП США в те годы составлял 24% мирового, а Германия, Британская и Российская империи удерживали примерно по 9%.

Среднегодовые темпы роста экономики в 1890-е-1900-е годы составляли 6-8%, а экспорт к 1913 году значительно превышал импорт. Положительный торговый баланс давал России возможность увеличивать золотой запас (накануне Первой мировой войны он составил 1,7 млрд. рублей и стал третьим в мире).

Но Первая мировая война существенно подорвала экономический потенциал страны.

Падение производства произошло во всех отраслях.

Общие посевы сельскохозяйственных культур сократились на 12%, производство зерна – на 20%.

Промышленность, производящая гражданскую продукцию, сократилась в два раза, а производство оружия к 1917 году увеличилось в 10-12 раз. Прекратился импорт оборудования и сырья для промышленности.

Есть немало экспертов, которые считают, что экономическое чудо России, происходившее в России на рубеже веков, себя в любом случае исчерпало бы к 1920-м годам. Стране требовалась радикальная смена социальной и экономической политики, и поэтому - по одной из версий историков - революция была неизбежна, а советская система стала жестким, но все-таки эффективным ответом на вызовы времени.

С другой стороны, многие другие страны реформировали свою экономику, не пускаясь во все тяжкие гражданской войны. Был ли шанс у России пройти трудные времена бескровным путем? Сейчас это вопрос уже риторический.

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