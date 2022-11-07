Агент Германии или народный вождь: Как Ленин смог устроить революцию

Людей, готовых поднять знамена с Лениным, в России по-прежнему миллионы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня европейские и американские политики даже не скрывают: «Наша цель - смена власти в России и ее деколонизация». Говоря проще - развал на несколько кусков. Для этого они не стесняются платить миллионы «независимым» политикам и организациям, которые засылают в Россию или нанимают на месте. В начале XX века Германия поступила точно так же - дала денег Ленину и отправила его в Россию в специальном опломбированном (то есть не подлежащем досмотру) вагоне - шатать власть.

И ведь у него все получилось!

Как? Почему? И может ли подобное произойти со страной уже в XXI веке? Мы спросили писателя, историка, архивиста Олега Шишкина.

Олег Шишкин.

СЛОМ ВО ВРЕМЯ СТАБИЛЬНОСТИ

- Олег Анатольевич, с чем Россия подошла к Октябрьской революции 1917 года.

- Шел третий год войны: два миллиона убитых, много раненых, вдовы, сироты, часть страны в зоне оккупации. Но, хотя в обществе и зрели недовольства, все равно казалось, что ситуация стабильная. Были мощные спецслужбы, которые охраняли государство.

- Где тогда был Ленин?

- Конец 1916 года - он в Цюрихе. В вечной депрессии. Он - глава фракции, большая часть ее активных членов в эмиграции или на нелегальном положении. Обложен охранкой с ног до головы - почти все его друзья (в частности, Малиновский*), доносят на него. По просьбе Надежды Константиновны его друг Карл Радек ведет его в пивную (а Ленин был вообще-то человеком непьющим), и там Ильич, выпив пинту пива, разговорился: жалуется, что «уже 10 лет (все время, что он в эмиграции. - Ред.) я посылаю своих людей в Россию, и все они проваливаются». По его же словам, «дело революции - это дело далекого будущего, и не нам, старикам-патрийцам, будет суждено ее увидеть».

- Но как при относительно стабильном фронте, относительно стабильной жизни страна сваливается в революцию, в переворот? Кстати, на ваш взгляд, это была революция или госпереворот?

- И то и другое, наверное, отчасти правильно. По большому счету революция была в феврале. Тогда происходил слом системы. Монархия рухнула, и вместо нее появилось нечто, еще даже не до конца сформированное.

Давайте вернемся чуть-чуть назад - к Февральской революции 1917 года. Вообще-то только-только, в 1913 году, грандиозно отметили 300-летие династии Романовых. Как вдруг проходит несколько лет, и буквально за считаные дни… ничего не остается. На улицу выходят какие-то женщины-домохозяйки Выборгской стороны в Петрограде, их подавляют какие-то полицейские, были какие-то перестрелки… И вдруг все это очень быстро заканчивается, приходят новые люди. Никакие спецслужбы не помогли.

ПОНЯЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ЛУЗЕР

Владимир Ульянов успел при царе и в тюрьме посидеть. Это его карточка, заведенная в полиции.

- Они же не просто так вышли.

- Конечно, у них были руководители. И эти руководители накануне встречались с послом Великобритании господином Бьюкененом. Причем этого никто не скрывал. Они приходили к нему прямо в посольство. И как только произошла Февральская революция, они получили поддержку и от Великобритании, и от Франции.

- А что Ленин в тот момент?

- Он даже не сразу поверил. Когда все случилось, к нему пришел Зиновьев**, принес ему последние газеты. И только тогда Ильича прострелило, что он-то больше не лузер. Он больше не политический отброс. Конечно, сразу появились люди из Социал-демократической партии Германии и Швейцарии, которые стали его посредниками в общении с генштабом германской армии.

- Почему Германия?

- Он понимал, что это его единственный путь. Максимум, что ему могли предложить другие: проезд в обычном поезде, на общих условиях, без заинтересованной стороны и, скорее всего, арест в конце. А в России к власти пришли социал-демократы и через немецких социал-демократов он продавливал возвращение.

ЛИФЧИК - ОРУЖИЕ ПРОПАГАНДИСТА

- Могла ли Октябрьская революция произойти без Ленина?

- Октябрьская - конечно, нет. На самом деле это было совершенно абсурдное событие само по себе. Представьте: страной правит социал-демократическая партия, у них все хорошо, но внутри партии есть некая фракция (те самые большевики), которая собирается прийти к власти, сметая на своем пути даже союзников.

- Вот им как раз и помогала Германия?

- Да. Контрразведка установила. У Ленина была группа людей, которые выполняли его, скажем так, темные поручения. Так вот, эти люди от германских «добродетелей» получали так называемые дефицитные товары - бюстгальтеры, презервативы, медицинские инструменты. Это все они продавали - превращали в деньги. И потом уже эти деньги в целях конспирации чуть ли не каждый день перекладывали из одного банка в другой. Вот буквально ходили с чемоданами по Петрограду. Как раз эти деньги превращались в субсидии для прессы и пропаганды.

- Простыми словами, Германия спонсировала ленинскую пропаганду?

- Формально даже ухватиться не за что было. «Ну да, вот мы через нейтральную Швецию получаем эти очень важные вещи, а во что мы их превращаем, это уже наше дело. А почему мы отдаем их Владимиру Ильичу? Потому что мы такие добрые и прекрасные, и почему бы Владимиру Ильичу не отдать, ведь он же столько правильных слов говорит на митингах».

- И самого Ленина прижучить было не за что.

- Формально не за что: ничего не подписывал, ничего не знает. Вот так одномоментно от Петрограда до Владивостока возникает большевистская пресса. Сам он по несколько статей в день писал. Он прекрасно понимает - без прессы нельзя захватить власть. Сначала - умы, потом - Зимний дворец.

ИЛЬИЧ ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ В ТОРФЯНОМ ПОЖАРЕ…

- Сработала схема?

- Когда Ленин прибыл на Финляндский вокзал, он вообще-то думал, что его арестуют. Но вместо этого была огромная демонстрация, транспаранты. А на них: «Мы одобряем решения Циммервальдской и Кинтальской конференций». Как вы думаете, хоть кто-то из присутствующих ткачих и рабочих, которые были на митинге, знал, что это вообще такое? Даже в рядах социал-демократической партии это было очень узким событием. Но пропаганда сделала свое дело. И все искренне кричали «Ура!», стоя с этими плакатами.

- Первая попытка захвата власти была еще летом 1917-го.

- Да. Но она провалилась. Поэтому Ленин бежит в Финляндию. Кстати, там был один очень любопытный эпизод, который мог просто перевернуть ход мировой истории. Вспоминал, по-моему, Зиновьев. Когда они прятались в шалаше в Разливе, там загорелся торфяник. А у Ильича постоянно была фобия, что сейчас придут и его поймают - он не хотел больше в тюрьму, боялся, что его просто убьют. И вот в какой-то момент вместе с Зиновьевым они побежали куда глаза глядят, и Ленин свалился в яму с горящим торфом. И только героизм Зиновьева, который его оттуда смог вытащить, собственно, решил ключевые пути истории. В том числе и судьбу самого Зиновьева - он будет в 1936 году расстрелян.

ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГЕРМАНИЕЙ

Владимир Ульянов-Ленин и сегодня живее всех живых, даже когда его снимают на смартфоны XXI века на выставках погребальных услуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так был Ленин агентом Запада или нет?

- Думаю, было бы правильнее его называть не агентом Запада, а союзником Германии. Один тот факт, что немцы так быстро дали ему опломбированный вагон, когда даже он сам считал себя неудачником, говорит о многом.

- Что он обещал взамен?

- Вообще-то Ленин очень цинично относился к своему политическому кредо. Он понимал, что может обещать все что угодно, лишь бы захватить власть. А потом уже можно действовать, как захочет.

- Он же настоял на Брестском мире, по которому мы потеряли Украину и часть Белоруссии?

- Формально это было коллективное решение. Но главным паровозом был, конечно, он. Известен такой случай, что шли прения - заключать его или нет. Все большевики были против, называли позорным. Настаивал один Ленин. Он шел один против всей тогдашней большевистской партии. Не сразу, но он продавливает свою позицию. Потому что противником выступал Троцкий. Он вышел на съезде Советов на трибуну после долгой речи Ленина, когда тому уже казалось, что «все, я всех склонил к этому Брестскому миру»… Троцкий сказал очень короткую речь: «Сегодня на станции Москва-Сортировочная стоят четыре вагона с резолюциями и ни одного вагона с оружием». Сразу после этого овации, позиция Ленина провалена, Троцкий на коне. Но все равно через несколько дней Ленин продавливает свою позицию.

Он понимает, что у советской России еще нет должной, настоящей армии. Он понимает, что у него все-таки есть обязательства перед Германией. И он надеялся, что, возможно, ему удастся устроить революцию и в Германии тоже.

ВДОХНОВИТЕЛЬ, НО НЕ ОРГАНИЗАТОР

- Что стало причиной Октябрьской революции? Совокупность факторов, когда и Россия созрела, и внешние силы подсуетились?

- Когда Ленин еще был в Швейцарии, он постоянно встречался там с нашими военнопленными из немецких концлагерей. Он вел с ними беседы, пытался понять, какие чаяния у масс и что можно предъявить в качестве лозунгов революции. Лозунгами стали «мир, хлеб, земля».

Хоть мы и говорили, что все было относительно стабильно, но пары все равно где-то бродили, могли взорваться раньше или позже. Но как сделать так, чтобы эти пары взорвались? Вот Ленин их и повернул. Но он не был организатором революции.

- А кто же? Это же он вождь, дедушка и лидер.

- Ленин был вдохновителем. А фактическим организатором, так сказать, менеджером, администратором - Троцкий. Именно он провел всю эту систему захвата власти. Более того, сам Ленин в момент захвата Зимнего был в конспирации. Когда все случилось, ему позвонили из Смольного, мол, «Владимир Ильич, очень опасно, может, вам не следует сейчас появляться в Смольном? Мы тут все сделаем а вы уж потом приедете…» И тогда он понял, что если не приедет, то все. Все это достанется Льву Давидовичу.

Тогда он приехал в Смольный и сказал те самые исторические слова: «Революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась. Власть перешла в руки рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

МАСШТАБ НЕ ТОТ

- Давайте перенесемся в наше время, проведем параллели. Возвращение Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Россию (кстати, тоже из Германии), это не попытка повторить судьбу Ленина? Разница ведь только в том, что Ильич ехал в опломбированном вагоне, а этот на самолете. Оба ждали, что их арестуют. Оба сидели на финансировании Запада.

- У Ленина была большая партия - его рабочий инструмент. Никакие группы, никакие фонды, вообще ничто с этим никогда не сравнится. Но главное, все, что было против него, он эффективно разворачивал туда, куда он хотел. Сегодняшняя оппозиция - это люди, по сути, рассеянные. А позиция Ленина была абсолютно сконцентрирована. Он еще по ходу революции превращался практически в божка. Так что очень сложно сравнивать. Мы видим совершенно разные весовые категории.

К НАМ СНОВА ВСЕ ПОВЕРНУЛИСЬ

- Тогда, 105 лет назад, когда все закончилось, к Советскому Союзу примкнули едва ли не полмира. Сегодня происходит примерно то же самое. Об этом нам на форуме «Валдай» говорил Владимир Путин.

- Тогда Ленин это хорошо понимал. Он выступил с идеей создания Третьего интернационала, который должен был заниматься борьбой с колониализмом. А ведь большая часть мира находилась в колониальных лапах. Британская империя простиралась «от моря до моря» - в нее входила большая часть Африки, вся Индия, Цейлон, Канада и Австралия, Новая Зеландия. Была французская колониальная империя - не менее грандиозная. Было ясно, что часть мира, которая под властью Франции и Англии, кормит остальных.

И сегодня мы видим то же самое: мир, где есть дешевая рабочая сила из какой-нибудь Бангладеш или из Индии одевают Европу, а получают гроши. Они даже не имеют нормальной медицинской помощи. Ведь этот мир должен как-то измениться, да?

- Какие уроки октября 1917 года мы должны сегодня помнить особенно?

- Прежде всего что в обществе должна происходить какая-то разрядка. Если кипящий котел подогреть, он взорвется. Но само главное, что в сегодняшней жизни я лично не вижу серьезных угроз революции. Только давление извне. Но оно будет всегда, мы к этому привыкли.

*Роман Вацлавович Малиновский - российский политический деятель, член ЦК РСДРП, большевик, известный своим провокаторством, разоблаченный секретный сотрудник Охранного отделения департамента полиции МВД Российской империи.

Был казнен в 1918 году, реабилитирован в 2021 году.

**Григорий Зиновьев - российский революционер, советский политический и государственный деятель. После смерти Ленина один из главных претендентов на лидерство в партии. Расстрелян, посмертно реабилитирован в 1988 году.

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