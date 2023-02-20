Влад А4, Ида Галич, Кукояки и шоу от Medium Quality — VK Видео покажет эксклюзивный контент от новых авторов

Платформа расширяет библиотеку блогерского контента: Влад А4, Satyr, Кукояки, DAVA и другие популярные авторы представят свои новые ролики только на VK Видео. Также в сервисе появится контент от крупнейшего производителя развлекательных шоу — Medium Quality. Среди анонсированных новинок более 20 проектов от лейбла. VK Видео продолжает обновляться для зрителей, чтобы просмотр контента был ещё удобнее, поиск и рекомендации стали точнее, а интерфейс — более функциональным.

Библиотека VK Видео уже насчитывает больше 100 000 фильмов, шоу и сериалов, сервис планирует увеличить её за счёт привлечения популярных блогеров, поддержки молодых авторов, а также работы с правообладателями и создания собственных проектов. Платформа продолжает расти, представляя всё больше уникального контента от самых популярных блогеров любого жанра:

Детский контент: Влад А4, Мамикс, DAVA.

Развлекательный и лайфстайл-контент: ExileShow, Кукояки, Ида Галич, Аня Ищук.

Образование и DIY: Даня Крастер, GEO.

Спорт: German El Clássico, Алексей Столяров, Виктор Блуд.

Музыкальные видео: GlebaTV, AKSTAR, ЛАМБОРДЖИНСЫ.

В течение года на платформе появится ещё больше популярных авторов различных тематик. В частности, свой уникальный контент в VK Видео представляет крупнейший производитель развлекательных шоу — Medium Quality. На платформе появятся более 20 проектов, в числе которых уже доступны:

«Я себя знаю!» с Азаматом Мусагалиевым — псевдоинтеллектуальная викторина, в которой Азамат попытается найти и задать звёздам вопросы о них, на которые они не смогут ответить.

«Контакты» с Антоном Шастуном — шоу, где приглашённые участники должны ответить на вопросы с помощью своих контактов в телефоне.

«Громкий вопрос» — актёры шоу «Импровизация» и приглашённый гость должны дать одинаковые ответы на вопросы, совершенно не слыша друг друга.

Подкаст стендап-комика Ивана Абрамова — откровенный разговор на темы, в которых зритель найдёт отражение своих детских страхов и взрослых переживаний.

Slavic Values Евгения Чебаткова — первый англоязычный стендап-концерт комика, записанный для российской аудитории.

«ОХ» с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым, Big Russian Boss Show, «Кто твой подписчик» с Кариной Кросс и Романом Каграмановым и другие популярные проекты от студии.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK: «Наша платформа активно развивается и поддерживает как UGC-, так и PUGC-видео. Такой подход позволяет молодым авторам быстро находить свою аудиторию, а зрителям — смотреть любимый контент без ограничений. VK Видео объединяет пользователей разных возрастов и интересов — на платформе каждый сможет найти контент топовых авторов любого жанра. Также мы активно работаем с лицензионным видеоконтентом, включая полнометражные фильмы, сериалы и телевизионные программы, у нас проходят прямые трансляции крупных концертов и спортивных событий».