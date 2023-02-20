Мужа тяжелобольной Анастасии Заворотнюк разыскивают судебные приставы

Фигурист Петр Чернышев задолжал по штрафам ГИБДД около 100 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока Анастасия Заворотнюк проходит очередную терапию в частной московской клинике, где актрису спасают от глиобластомы головного мозга, её муж Петр Чернышев регулярно навещает супругу. Вот только возле больницы беда с парковкой, из-за чего фигурист то и дело попадает на штрафы от ГИБДД.

Как стало известно KP.RU, за последние месяцы Чернышев получил более двух десятков "писем счастья" за нарушение правил дорожного движения, большинство из которых по 5000 рублей: это санкции за неправильную парковку. Общая сумма неоплаченных штрафов фигуриста составляет 91 500 рублей, и часть из них просрочена с октября-ноября 2022 года, из-за чего судебные приставы уже возбудили исполнительное производство. Это чревато проблемами: неоплаченные суммы могут обернуться принудительным списанием денег с банковских счетов, начислением пеней и другими неприятностями.

Между тем, сама Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может вновь появиться на экране: в свет должен выйти сериал "Приставы", в котором актриса снялась еще в 2017 году, но проект был заморожен. О новых же съемках в случае Заворотнюк речи не идет: по словам экспертов, после такой тяжелейшей болезни это невозможно. Главное - выжить и хотя бы минимально себя обслуживать.

- Когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден - могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи, если только появляться в эпизодах, - рассказывал KP.RU корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков, который лично видел клетки опухоли актрисы и разрабатывал для нее лечение вирусами. - Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности: она в каталке, не ходит сама. К сожалению, эта болезнь одна из самых худших, и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное, сохранить жизнь – уже победа.

Кроме того, невозможно с таким диагнозом и сохранить прежнюю внешность. Врачи не исключают, что сейчас актриса выглядит также, как в свое время выглядела Жанна Фриске: отеки и лишний вес - неизбежные последствия лечения.

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