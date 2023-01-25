Стало известно о выходе нового фильма с больной раком Анастасией Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк давно не появляется на публике. Более трех лет назад стало известно, что актрисе диагностировали рак мозга. Поклонники очень переживают за любимицу. К их радости совсем скоро они смогут увидеть артистку на экране.

Анастасия Заворотнюк появится в новом фильме. Она снялась в проекте "Приставы". Съемки завершились еще в 2017 году, но премьера была перенесена по неизвестным причинам.

Публика с нетерпением ждет свою любимицу. Ведь о ее состоянии давно нет никакой информации. Лишь изредка старшая дочь актрисы отмечает, что знаменитость по-прежнему борется с недугом и не намерена отступать.

Недавно стало известно, что Заворотнюк находится в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы. О том, как она выглядит, не знают даже друзья семьи. Говорят, изменившуюся из-за тяжелой болезни звезду сейчас не узнать. Мол, Настя сильно поправилась и потеряла роскошные волосы. Однако дочь актрисы уверяет, что ее мать по-прежнему красивая. "Она невероятная красавица", - заверила девушка.

В 2019 году у "прекрасной няни" диагностировали глиобластому головного мозга - это одна из самых агрессивных опухолей. Первое время здоровьем Анастасии занимались специалисты частной клиники в Германии. Под наблюдением российских врачей она находится уже несколько лет.