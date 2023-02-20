Реальные итоги визита Байдена в Киев: наделал фоток, чтобы сгладить сближение России и Китая

Президент США Джо Байден неожиданно прилетел в Киев и встретился с Зеленским. Фото: REUTERS

США продолжают использовать своё главное преимущество — мощнейшую медиа-машину из сотен западных СМИ, которые «правильным образом» подсвечивают нужные им аспекты Украинского кризиса. 20 февраля 2023 года весь мир вновь наблюдал очередную серию этого голливудского кино о приключениях старого и молодого копа: «лидер свободного мира» — президент Соединённых Штатов Джо Байден — приехал в Киев поддержать «своего парня», президента Украины Владимира Зеленского.

Визит до последнего держался в тайне и даже опровергался вашингтонскими официальными лицами — вероятно, чтобы усилить эффект неожиданности. Впрочем, ничего принципиально нового тут нет: похожие вояжи атлантических политиков в Незалежную происходят почти каждый месяц.

О визите Байдена заранее не объявляли, по плану глава США должен был приехать в Польшу. Фото: REUTERS

За последний год на поезде (ибо небо закрыто) из Польши на Украину прокатились лидеры Франции, ФРГ, Канады и аж два британских премьера — Борис Джонсон и занявший тот же пост Риши Сунак. Это не говоря уже о мелкой рыбёшке — главах МИД тех же стран, министре обороны США Ллойде Остине, директоре ЦРУ Билле Бёрнсе — и, наконец, жене Байдена, Джилл, которая посетила Западную Украину с «гуманитарной миссией» ещё в прошлом мае.

А вот что касается конкретного содержания — то даже заокеанские СМИ, которым вроде бы положено выдать «отчёты об успехах», сообщают до обидного мало. Заявление на сайте Белого дома об «историческом» визите — это всего пара абзацев с предельно размытыми формулировками: «[западная] поддержка демократии и территориальной целостности Украины не ослабеет», — обещает Байден.

Перед камерами Зеленский и Байден бесчисленное количество раз обменивались рукопожатиями и обнимались. Фото: REUTERS

Также в его заявлении целый параграф посвящён новым и старым видам вооружений, которые США и НАТО обязуются передать в Незалежную. Говорится о «критически важных поставках, включая артиллерийские снаряды, ПТУРы (в просторечии — «противотанковые гранатомёты»), а также «радары воздушного слежения»; будут ли эти системы идти в комплекте с натовскими зенитными ракетами, Байден не уточнил. Показательно, что никаких конкретных цифр и сроков поставок в официальном заявлении не проводится.

Впрочем, американские СМИ уже сообщают, что Байден «прямо сейчас» пообещал Украине дополнительную помощь в полмиллиарда долларов; хотя, по сравнению с не менее чем $50 млрд, которые США выдали Незалежной за последний год, сумма выглядит скромно. Также хозяин Белого дома анонсировал следующий (уже который по счёту) пакет санкций против «российских элит» и — внимание — «компаний, помогающих России». Судя по формулировке, последнее может затронуть не только российские юрисдикции, но и наших зарубежных партнёров на Востоке и Юге, например, Иран.

Байден и Зеленский перед началом переговоров в Киеве. Фото: REUTERS

А вот его собеседник Зеленский сообщает куда более яркие подробности:

— [Мы с Байденом] говорили об орудийных системах большой дальности и об оружии, которое будет поставлено, даже если оно раньше не поставлялось.

И гадай тут: то ли Байден на закрытой встрече действительно пообещал всевозможные «вундервафли», то ли это отсебятина с умелой игрой на публику.

В общем, как признают даже американские газетчики, главный итог — медийный, совместные видео и фото. Зеленский многократно просил Байдена об этом визите — и тот пошёл навстречу, одновременно «посылая сигнал» России из Киева — примерно так резюмируют англоязычные СМИ.

Любопытно, что в тот же день, 20 февраля, имела место и другая поездка — министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Москву; за этим, вероятно, последует и визит более высокого уровня — ходят разговоры о поездке в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Так что самые дальновидные эксперты предполагают: внезапный «киевский крюк» Байдена (ибо первоначально он собирался только в соседнюю Польшу) как раз и является спонтанной попыткой сгладить эффект от российско-китайского сближения.

В любом случае первый визит Байдена в Киев призван показать широкой публике и лично Зеленскому, что Соединенные Штаты не намерены снижать военную поддержку Украины. По крайней мере, пока. Однако главные заявления Байдена стоит ожидать во время его пребывания в Варшаве, куда он отправился из украинской столицы. И очевидно, не случайно в День Послания президента России Федеральному собранию, 21 февраля Белый дом также проанонсировал важное выступление Джо Байдена. О чем именно объявят главы государств — узнаем очень скоро.

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