Эксперт по жестам рассказал о тайных знаках Зеленского на встрече с Байденом

Джо Байден на поезде приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Фото: REUTERS

Джо Байден на поезде приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. В сети появились фото и видео с переговоров. Один снимок нас заинтересовал особо – уж больно разные там позы у президентов.

Мы показали совместное фото Джо Байдена и Владимира Зеленского профессиональному профайлеру Ирине Куршаковой. И вот как она оценила настроение политиков.

- Зеленский сидит, не опираясь на спинку стула, он занял где-то четверть площади. Это типичная заинтересованно-умоляющая поза. Он сидит в состоянии подчинения и надежды. При этом, брови нахмурены и недовольны. Вероятно, переговоры идут совсем не так, как ему хотелось. Руки сцеплены между ног, в районе коленей – это психологическая поза защиты. То есть, политик чувствует себя неуверенно и защищает самое главное.

А вот американского лидера профайлер описала совершенно иначе.

- Байден сидит расслабленно, он ни о чем не переживает. Я бы сказала, он смотрит внутрь себя, как будто отключился от происходящего вокруг. Правой рукой президент США держится за подлокотник – он не положил руку, а именно держится ей. Правая сторона означает социальные вопросы. Я думаю, Байдену требуется поддержка советников в решении социальных тем. Губы поджаты – это говорит об усталости от встречи.

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