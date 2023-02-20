Когда пройдет ЕГЭ 2023 и кто может его не сдавать: Рособрнадзор ответил на главные вопросы об экзамене

Как и в прошлые годы, обязательных предметов для ЕГЭ будет два - русский язык и математика, на базовом или профильном уровне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученики 11 классов и их родители вовсю готовятся к ЕГЭ - повторяют, штудируют, нервничают. У девятиклассников впереди свои испытания - ГИА. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, чем будет отличаться ЕГЭ в 2023 году.

- Экзаменационная кампания стартовала ещё 7 декабря, с первого шага для участников ЕГЭ - сочинения. Его написала 631 тысяча выпускников этого года, из них 99,5% получили зачёт. Начались собеседования в 9 классах, это тоже допуск к экзамену. Полтора миллиона девятиклассников в этой процедуре поучаствовали, - сообщил о первых итогах глава Рособрнадзора.

Как и в прошлые годы, обязательных предметов для ЕГЭ будет два - русский язык и математика, на базовом или профильном уровне. До 1 февраля одиннадцатиклассники решали, какие предметы по выбору будут сдавать. И тут есть новости:

- Информатика вышла на второе место, и скоро она станет самым выбираемым предметом. Это тренд, большой интерес у молодёжи, - отметил Анзор Музаев.

Особые условия предусмотрены для выпускников из новых регионов РФ:

- 17 февраля принят закон об особенностях экзаменов в четырех новых субъектах. У нас есть опыт Крыма, его учли, - поделился деталями чиновник. - До 2025-26 учебного года - переходный период. В 2023 году девятиклассники получат аттестат по итогам промежуточных экзаменов в школе. Выпускники 11 классов вправе выбрать ЕГЭ или промежуточную аттестацию. Им не надо писать сочинение. В Донецкой, Луганской республике, Запорожской области сотни ребят заявились на ЕГЭ, хотя у них была возможность не сдавать экзамен.

Есть вероятность, что и выпускники из приграничных регионов России - Курской, Белгородской и Брянской областей - смогут получить аттестаты без ЕГЭ.

- Там действительно очень много ребят уже долгое время в дистанционном формате находятся. Пока рассматриваем вопрос, и в правительстве тоже обсуждалось, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат в формате школьной аттестации.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ЕГЭ 2023

20 марта - 19 апреля - досрочный этап.

26 мая - 1 июля - основной период сдачи ЕГЭ.

6 - 10 сентября - дополнительный период, возможность пересдать русский язык или математику.

ЦИФРЫ

700 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ в 2023 году, из них 620 тысяч - выпускники этого года.

Более 5500 пунктов для сдачи экзаменов откроются в регионах России.

ЧТО БУДУТ СДАВАТЬ

Обязательные предметы: русский язык и математика.

Предметы по выбору и доля выпускников, планирующих их сдавать:

- Обществознание 46%;

- Информатика 20%;

- Биология 19%;

- История 16%;

- Физика 16%;

- Английский 15%;

- Химия 13%;

- Литература 9%;\

- География 3%.

По данным Рособрнадзора.

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