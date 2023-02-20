У Романа Костомарова случился инсульт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Костомаров больше месяца ведет борьбу за жизнь. Фигурист перенес ампутацию из-за некроза. Теперь на фоне сепсиса и общей интоксикации у него случился отек мозга и инсульт. Состояние 46-летнего спортсмена оценивается как крайне тяжелое.

"Могу попытаться предположить, почему у Романа Костомарова случился инсульт. Пневмония спровоцировала сепсис. Из-за сепсиса развились гангрена и тромбогеморрагический синдром, или ДВС-синдром (синдром внутрисосудистого свертывания крови)", - сообщил "КП Спорт" доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

По его словам, при тромбогеморрагическом синдроме возникают многочисленные тромбы, которые приводят к гангрене, инсультам и поражениям мозга. Кроме того, в ситуациях с коронавирусом ДВС-синдром был частым спутником цитокинового шторма.

"Я не знаю, как лечили Романа Костомарова... ДВС-синдром можно лечить переливанием плазмы и применением антикоагулянтов. Остается только надеяться, что организм фигуриста справится с новым испытанием", - сообщил врач.

Ранее о возникновении у фигуриста тромбоза сосудов головного мозга, который вызывает кровоизлияние, заявил заслуженный врач России Андрей Осипов. "Костомарова, судя по имеющейся информации, настигло сочетание двух проблем. Это очень сложное лечение. Чаще всего, к большому сожалению, прогноз бывает неблагоприятным", - заключил медик.