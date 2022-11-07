Холодец: польза и вред

Источник фото: здоровое-питание.рф

Холодец, или студень – еда, которая готовится на основе концентрированного бульона. В былые времена в северных и северо-западных районах России студнем называли блюдо, приготовленное из говядины, тогда как на юге и юго-востоке то же самое, но из свинины считалось холодцом.

Где и когда на Руси появился холодец, трудно сказать, однако считается, что, скорее всего, его придумали северные народы. Мясную похлебку для сохранности выносили на холод, она приобретала желеобразную структуру, и очень быстро люди убедились в том, что блюдо в таком виде представляет собой провизию, способную хорошо насыщать и согревать тело. В зимнее время студень готовили впрок, и его брали с собой пастухи, охотники, воины и путешественники. Некоторые исследователи считают, что на Руси были еще холодцы для слуг. В богатых домах после обильных застолий остатки еды заливали бульоном, охлаждали и отдавали челяди. Так что холодец был далеко не изысканным яством, хотя его очень любил Петр I.

Не следует путать холодец с галантином, который попал в Россию из Франции и превратился в «галантир». Хотя на самом деле французский галантин – совсем другое, более сложное блюдо. Оно готовилось из отборнейшего мяса или птицы с добавлением разнообразных приправ, тогда как русский холодец состоял из менее съедобных частей говядины или свинины.

Первый рецепт студня был зафиксирован в книге Василия Левшина «Русская поварня», изданной в 1816 году. Способ приготовления был довольно прост: очищенные говяжьи ноги, уши и губы варятся пару часов, пока отвар не станет густым, затем куски мяса складываются в миску, заливаются отваром, и миска ставится «в холодное место, чтобы застыло». Готовое блюдо Левшин рекомендует подавать с чесноком и сметаной «на особливой тарелке».

Сейчас существует множество рецептов холодца, и без этого блюда сложно представить новогоднее застолье. И не зря мы его так любим, ведь в нем много полезных веществ. Свойства, конечно, зависят в первую очередь от вида мяса.

Например, холодец из говядины и свинины содержит очень много витамина А, который необходим для поддержания здоровья глаз, иммунной системы и влияет на синтез белков. В блюдах есть витамины группы В (особенно много В12 и В3), а также кобальт, калий, магний, натрий, фосфор, железо и другие ценные макро- и микроэлементы.

Холодец полезен при суставных заболеваниях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и зрение.

Однако есть и вред. Блюдо не стоит есть тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой. Кроме того, холодец очень калорийный и может привести к усугублению проблем с лишним весом. Наиболее высокий показатель у свиного холодца – около 350 ккал на 100 г продукта; у говяжьего ниже – около 209 ккал на 100 г.

Если вы хотите получить более диетический продукт, можно заменить свинину/говядину на индейку или курицу. Тогда показатель будет около 84 и 136 ккал на 100 г соответственно. С другой стороны, такого богатства витаминов и минералов вы не получите.

Вот пример рецепта холодца из куриного мяса

Ингредиенты:

• 1 кг куриного мяса (ножки, крылышки, голени, грудинка, хрящи)

• 5 зубчиков чеснока

• 1 головка репчатого лука

• 1 морковь

• специи (душистый перец горошком, черный перец, паприка, лавровый лист)

• соль по вкусу

• зелень

Залейте куриное мясо водой, поставьте на огонь, доведите до кипения, слейте воду. Затем промойте мясо, еще раз залейте водой, добавьте специи и поставьте на плиту. Как только вода закипит, уменьшите огонь и оставьте мясо томиться под крышкой на 3 часа.

Овощи промойте, крупно нарежьте и положите к курице, воду посолите.

По истечении нужного времени достаньте мясо и морковь, дайте им остынь. Бульон процедите. Мясо отделите от костей и разрежьте на мелкие кусочки.

На дно формочек выложите равномерным слоем мясо, сверху – морковь, по желанию можно добавить зелень или вареные яйца. Залейте бульоном и охладите. Холодец готов. Подавайте с хреном или горчицей.

Вместо курицы можно использовать мясо индейки.

Источник: здоровое-питание.рф