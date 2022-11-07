Миллион за "час со звездой": молодая жена Ильи Авербуха получила выгодное предложение

Лиза Арзамасова станет школьным учителем за гонорар в 700 тысяч рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая жена Ильи Авербуха недолго просидела в декрете: спустя год с небольшим после рождения сына Лиза Арзамасова уже вовсю играет в театре и катается в шоу "Ледниковый период". Идея позвать в телепроект супругу пришла фигуристу-продюсеру случайно: мол, искали "самую лёгонькую" партнершу для Никиты Кацалапова, у которого травмирована спина, и неожиданно вспомнили про Лизу. Актриса даже после беременности сохранила былую хрупкость: ее вес - около 50 килограммов.

Впрочем, теперь Арзамасова не только актриса и фигуристка: на днях она стала еще и преподавателем. Одна из столичных школ заключила контракт с Елизаветой на проведение образовательных занятий "Час со звездой". Согласно договору, который сайт KP.RU обнаружил на Госзакупках, артистка должна будет проводить занятия с учениками с 1 ноября по 31 мая 2023 года. Цена контракта - 1 млн рублей.

Между тем, новоиспеченная учительница получит не всю сумму. Так, за вычетом НДФЛ и страховых взносов, гонорар Лизы Арзамасовой составит 700 тысяч за семь месяцев мастер-классов. Но с какой периодичностью они будут проходить - раз в неделю или, к примеру, раз в месяцев, в контракте не указано.

Для актрисы это предложение довольно щедрое: например, чтобы заработать миллион в Театре Наций, где она играет, понадобилось заключить аж 16 контрактов на исполнение ролей в спектаклях. В среднем, за каждый выход на сцену Арзамасова получает около 20 тысяч рублей. А вот гонорары за участие в "Ледниковом периоде" покрыты мраком: вознаграждение артистов руководители шоу называют коммерческой тайной.