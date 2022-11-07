Самый грязный человек в мире умер после того, как его впервые заставили помыться

Самый грязный мужчина в мире, который не мылся 60 лет, Аму Хаджи или «дядя Хаджи», как ласково его называли в Иране, умер после того, как все-таки помылся Фото: www.youtube.com

Самый грязный мужчина в мире, который не мылся 60 лет, Аму Хаджи или «дядя Хаджи», как ласково его называли в Иране, умер после того, как все-таки помылся. По крайней мере, местные жители считают, что причиной смерти дяди Хаджи стали именно водные процедуры.

Загадочный иранский отшельник жил в кирпичной лачуге, был покрыт сажей и гноем, подбирал остатки еды, которые находил на дорогах. Иногда питался падалью и мелкими животными, постоянно курил трубку, но набивал ее не табаком, а высохшими экскрементами, остригал волосы и бороду при помощи огня и считал, что вода может его убить. Жил так себе мужчина – не тужил аж 94 года. Местные СМИ предполагают, что он перестал мыться, пережив в молодости какое-то эмоциональное потрясение. И вот, только стоило ему один раз за 60 лет попасть под импровизированный душ (односельчане поливали его водой из ведра), как он скончался. Уговорили ли его совершить омовение или принудили к водным процедурам, доподлинно не известно, однако возник вопрос, а могло ли купание послужить причиной смерти или – это простое совпадение.

МЫТЬСЯ С ЗАБОТОЙ О СЕБЕ

То, что слишком сильно с гигиеной пережимать не стоит, подтверждается врачебной практикой. Кожа человека – это место обитания для тысячи видов бактерий и других микробов, которые в совокупности образуют микробиом кожи. Многие из них важны для здоровья. Полезные бактерии кожи могут защищать от размножения потенциально вредных микробов. По словам врача – дерматовенеролога Пироговского центра КДЦ «Арбатский» Павла Ворожейкина, беда современного человека – переизбыток гигиены, слишком частое мытье с сильно воздействующими на кожу средствами. Колонию полезных микроорганизмов кожи смывать жестким мылом не рекомендуется. Важно, чтобы мыло, а лучше гель для душа были c уровнем Ph 5,5, наиболее подходящим для кожи.

КУПАТЬСЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ СТРАШНО

Спровоцировать перенапряжение для организма долгожителя могло и то, что он столкнулся со своим глубинным страхом – страхом гигиены. В психологии есть такое понятие как аблютофобия – это страх перед купанием, стиркой и чисткой. Так что, иранский дедушка не одинок. К примеру, в одной из книг про фобии и мании говорится о том, что боязнь принимать ванну была распространена во Франции в начале 19 века, когда многие считали грязь защитой от болезней, а вонь пота — доказательством здоровья и сексуальной энергии. Так женщина в сельской французской больнице была возмущена предложением принять ванну, сказав, что ей 68 лет, и она никогда там не мылась.

И ВСЕ ЖЕ, ОТЧЕГО УМЕР ГРЯЗНЫЙ МУЖЧИНА И СКОЛЬКО НУЖНО МЫТЬСЯ?

- Душ комфортной температуры желательно принимать каждый день, - говорит врач-дерматовенеролог Анна Щетинина. - И использовать при этом мягкие и щадящие для кожи гели, в которых состав схож с физиологическими показателями кожи. Щелочными средствами точно пользоваться не стоит. Что погубило немытого мужчину? Я могу лишь предположить, что за долгие годы у него сформировалась своя иммунная система и защитные свойства организма. Через кожу организм избавляется от токсинов, кожа обеспечивает воздухообмен и терморегуляцию. Плюс – у нас есть липидная мантия, это жиры, которые предотвращают нашу кожу от пересыхания, защищают от болезнетворных бактерий и формируют своего рода микробиом. Не ясно, помыли ли мужчину насильственно и чем, но его защитную пленку, сформированную годами, смыли. На фоне стресса мог запуститься каскад воспалительных реакций. Одно за другое начало цепляться. И возникла такая парадоксальная реакция организма. Возможно, был чрезмерный выброс компонентов, медиаторов воспаления. Могла возникнуть аллергия, или просто не выдержало сердце.