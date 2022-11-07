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Общество7 ноября 2022 17:53

Владимир Соловьев о новом главреде «Регнум»: «За агентство теперь можно не волноваться»

Председатель Союза журналистов России не скрывает своего восторга от назначения журналистки Марии Ахметовой на должность руководителя известного информагентства
Василиса НИКОЛАЕВА
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Regnum» работает в России вот уже более 20 лет. С самого начала и до ноября 2022 года главным редактором был Модест Колеров, правда с перерывами в разные периоды. Но тем нее менее, имя его прочно ассоциировалось у всего журналистского сообщества с «Regnum». Работу издание не раз отмечало самое высокое руководство страны. Однако, 3-го ноября Модест Колеров заявил вдруг о рейдерской захвате информагентства. Но эта информация была опровергнута представителями учредителя издания. Позднее они же сообщили, что Колеров отстранен от должности.

И вот сегодня, 7-го ноября, стало известно имя нового главного редактора — им стала известный журналист, экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», обозреватель журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.

- Во-первых, «Регнум» — это ресурс, который всегда отличался своей патриотической позицией. Все удивились произошедшим там недавно переменам. И в общем-то, среди тех, кто читал материалы агентства и считал его для себя правильным источником информации, возникло недоумение. Теперь это недоумение разрешилось, причем, как мне кажется, самым лучим образом, - считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Потому что Марина Ахмедова действительно человек уникальный. Я хорошо ее знаю, мы коллеги по Совету по правам человека при президенте России. Я читаю ее телеграмм-канал почти каждый день. Она выдающийся журналист и писатель. Марина очень талантливо пишет о том, что сейчас происходит в республиках Донбасса. И вообще почти все время находится там. Невероятно мощные тексты Марины наверняка во многом влияют на общественное мнение нашей страны. Она автор восьми книг, лауреат множества премий. Я считаю, что за агентство «Регнум» можно теперь уже не волноваться.

Стало известно имя нового главного редактора Regnum — им стала известный журналист, экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», обозреватель журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.

Стало известно имя нового главного редактора Regnum — им стала известный журналист, экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», обозреватель журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.

Фото: YouTube

Марине Ахмедовой 45 лет. По образованию — филолог и лингвист. Некоторые книги нового главреда «Регнума» переведены на европейские языки. А произведение «Дневник смертницы. Хадижа» стала финалистом премии «Русский Букер» в 2012 году.

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