Владимир Соловьев о новом главреде «Регнум»: «За агентство теперь можно не волноваться»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Regnum» работает в России вот уже более 20 лет. С самого начала и до ноября 2022 года главным редактором был Модест Колеров, правда с перерывами в разные периоды. Но тем нее менее, имя его прочно ассоциировалось у всего журналистского сообщества с «Regnum». Работу издание не раз отмечало самое высокое руководство страны. Однако, 3-го ноября Модест Колеров заявил вдруг о рейдерской захвате информагентства. Но эта информация была опровергнута представителями учредителя издания. Позднее они же сообщили, что Колеров отстранен от должности.

И вот сегодня, 7-го ноября, стало известно имя нового главного редактора — им стала известный журналист, экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», обозреватель журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.

- Во-первых, «Регнум» — это ресурс, который всегда отличался своей патриотической позицией. Все удивились произошедшим там недавно переменам. И в общем-то, среди тех, кто читал материалы агентства и считал его для себя правильным источником информации, возникло недоумение. Теперь это недоумение разрешилось, причем, как мне кажется, самым лучим образом, - считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Потому что Марина Ахмедова действительно человек уникальный. Я хорошо ее знаю, мы коллеги по Совету по правам человека при президенте России. Я читаю ее телеграмм-канал почти каждый день. Она выдающийся журналист и писатель. Марина очень талантливо пишет о том, что сейчас происходит в республиках Донбасса. И вообще почти все время находится там. Невероятно мощные тексты Марины наверняка во многом влияют на общественное мнение нашей страны. Она автор восьми книг, лауреат множества премий. Я считаю, что за агентство «Регнум» можно теперь уже не волноваться.

Стало известно имя нового главного редактора Regnum — им стала известный журналист, экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», обозреватель журнала «Эксперт» Марина Ахмедова. Фото: YouTube

Марине Ахмедовой 45 лет. По образованию — филолог и лингвист. Некоторые книги нового главреда «Регнума» переведены на европейские языки. А произведение «Дневник смертницы. Хадижа» стала финалистом премии «Русский Букер» в 2012 году.