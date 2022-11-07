Блудную Собчак через границу с Россией перевел Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известие о том, что Ксения Собчак вернулась в Россию, стало полной неожиданностью для обывателей. Народ кинулся в соцсети к блудной телеведущей, чтобы выведать все детали ее спешного приезда на Родину. Но блондинка молчит и не выходит на связь. Меж тем прибытие знаменитости обрастает подробностями.

По неподтвержденным данным "РИА Новости" Ксения Собчак в ночь на 7 ноября пешком перешла границу в Псковской области. Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией. Женщину сопровождал супруг Константин Богомолов, передает Пятый канал.

Про скорое возвращение телеведущей на Родину ранее сообщала ее мама Людмила Нарусова. Кроме того, она довольно резко отреагировала на расспросы о возвращении дочери 7 ноября. "Вы звоните сенатору и спрашиваете меня не о работе, а о каких-то «фейках». Без комментариев!" - отчитала женщина ушлых сплетников.

Напомним, Ксения отсутствовала в России 12 дней. В конце октября телеведущая сбежала из страны из-за возбужденного против журналистов ее издания уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Блондинку заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис тогда сообщил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала. Позже мама звезды подтвердила, что у дочери двойное гражданство.