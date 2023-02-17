Байден отказался извиниться за сбитые аэростаты

Байден выступил с пространным заявлением Фото: REUTERS

Спустя несколько дней, как США и Канаду охватила паника по поводу воздушных зондов, оказавшихся в воздушном пространстве Северной Америке, а затем сбитых, глава Белого дома Джо Байден выступил с пространным заявлением по поводу случившегося.

Во-первых, он признал, что воздушные шары-аэростаты не были начинены шпионской аппаратурой и, соответственно, имели хоть какое-то отношение к разведкам той или иной страны.

- Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто в данный момент не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран, — признал президент США.

Заодно он пригрозил, что все другие неопознанные летающие объекты также будут сбиты американскими военными летчиками.

Что же касается подозрений в адрес Пекина, что Байден особо подчеркнул, что не намерен приносить какие-либо извинения китайцам за то, что ВВС США сбили китайский зонд, который, по утверждению КНР, являлся метеорологическим и отклонился от курса из-за сильных ветров.

4 февраля китайский аэростат был сбит над штатом Южная Каролина, этот зонд пролетел практически через всю территорию США. Через шесть дней был сбит еще один подобный объект в небе над Аляской. А 11 февраля американские ВВС уничтожили еще один зонд, паривший над Канадой.