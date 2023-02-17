VK Знакомства рассказали, что нравится пользователям сервиса: в Санкт-Петербурге и Москве любят путешествия, готовку — в Воронеже, а танцы — в Казани и Самаре

VK Знакомства проанализировали интересы пользователей в разных городах России

VK Знакомства проанализировали интересы пользователей в разных городах России. Выяснилось, что путешествиями чаще всего интересуются женщины в Краснодаре, Москве и Уфе и мужчины в Екатеринбурге. Самым творческим ожидаемо стал Санкт-Петербург, а туризм больше всего популярен в Сибири. Каждый может найти свой город и узнать о его особенностях.

VK Знакомства помогают найти пару для дружеского или романтического общения и выстроить диалог с новыми людьми через пересечение интересов. Сервис не только предлагает подходящего человека на основе данных из анкеты пользователей, но и сразу показывает, какие общие темы для разговора могут быть у собеседников. Например, уже в анкете можно узнать, есть ли совпадения по музыкальным вкусам или другим интересам — от любви к кино и книгам до медитации и сёрфинга.

Анализ увлечений показал, что у женщин и мужчин из одного города часто совпадают интересы, но далеко не всегда — ведь первые с Венеры, а вторые — с Марса. Так, музыка — один из главных интересов в Омске и Уфе для представителей обоих полов, а вот в Москве и Красноярске она пользуется меньшей популярностью. Туризмом женщины чаще всего увлекаются в Красноярске, Перми и Уфе, а мужчины — в Челябинске. Меньше всего этот интерес указывают в Москве и Волгограде. При этом путешествия, наоборот, популярны у жителей столицы, а в Омске, Самаре и Новосибирске пользователи равнодушны к этому занятию.

Фитнес в качестве интереса мужчины выбирают в два раза чаще, чем женщины. Такая активность привлекает жителей Омска и Перми, а в Уфе её меньше всего ставят в приоритет. Готовить любят в Ростове-на-Дону, Воронеже и Челябинске, менее важным это считают в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Москве. Танцамичаще увлекаются женщины в Казани и Самаре. Мужчины в этих городах также указывают такой интерес, но в три раза реже. Санкт-Петербург подтвердил звание культурной столицы — он вышел на первое место по интересу к творчеству среди женщин и мужчин.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Люди всегда стремятся к общению, и переписка в дейтинг-сервисах помогает преодолеть одиночество в более широком смысле, чем просто в романтическом. При этом даже при совпадении во взаимной симпатии диалог часто не начинается: люди нравятся друг другу внешне, но не знают, подойдут ли по увлечениям. И тут на помощь приходят указанные интересы. Мы также помогаем пользователям начать диалог — несколько месяцев назад запустили опцию „Вопросы от VK Знакомств“: сервис по запросу выдаёт интересные вопросы в случайном порядке. С тех пор количество сообщений в VK Знакомствах увеличилось на 13%».

При анализе выяснилось, что новой опцией с готовыми вопросами чаще всего пользуются в Ярославле, Саратове и Чите. Реже всех просят подсказок у искусственного интеллекта в Петрозаводске, Липецке и Севастополе. Самое активное время для знакомств — с 19 до 22 часов по московскому времени. На час позже начинают и заканчивают активно знакомиться в трёх городах: Ростове-на-Дону, Уфе и Красноярске. Чаще всего люди совпадают по интересам осенью: в октябре и ноябре. Также достаточно много мэтчей происходит в декабре и январе.

VK Знакомства появились в ноябре 2021 года. Активная аудитория сервиса уже превысила 2 млн человек в месяц. В 2022 году более 17 млн пользователей искали романтических и дружеских отношений в VK Знакомствах, а осенью этого года количество людей, которые ежедневно заходили в сервис, увеличилось на 73% по сравнению с весной.