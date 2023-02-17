В ответ на новый закон о русском языке россияне признались, что регулярно используют иностранные слова

41% россиян рассказали, что время от времени используют в речи иностранные слова Фото: Shutterstock

В Госдуме приняли закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Документ предусматривает, в частности, запрет на использование иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют распространенных аналогов в русском языке. В ответ на это половина россиян призналась, что вообще-то регулярно употребляет заимствованные слова и считает это нормальным. Об этом говорят результаты опрос сайта KP.RU.

41% россиян рассказали, что время от времени используют в речи иностранные слова. Более того, опрошенные отмечают, что заимствованные слова – естественная часть русского языка и многие из них уже заняли такое прочное место на нашей культуре, что люди уже даже не задумываются, что эти слова пришли к нам из другого языка.

«Иностранные слова используют абсолютно все, только не все отдают себе в этом отчет», - отмечает участник исследования.

«Я думаю, это неправильно. Может, нам еще «футбол» переименовать « ногамяч», а баскетбол в «корзинамяч»?» – возмущается другой.

«Мы ежедневно употребляем иностранные слова, к которым привыкли за столетия. Когда их употребляют умеренно, это нормально, но если они сыплются как горох из мешка, это уже глупо», - рассуждает третий.

«Кастрюля и парашют тоже когда-то были новыми иностранными словами, но мы же привыкли. К менеджерам и селфи тоже привыкнем. Это естественный процесс», - говорит еще один респондент.

Еще 35% опрошенных говорят, что также используют иностранные слова, но редко, а когда могут, заменяют их на русские аналоги.

А вот 5% говорят, что используют иностранные слова постоянно и не видят в этом ничего плохого. От заимствованных слов язык становится только богаче, уверены респонденты.

4% говорят, что часто иностранные слова им приходится использовать в работе, ведь многие термины в современные бизнес-структуры и правда пришли из-за рубежа и хотя заменить на русские слова их можно, это будет уже не так удобно и понятно.

И только оставшиеся 15% россиян говорят, что никогда не используют иностранные слова в речи.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 13,2 тысячи человек.