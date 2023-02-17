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В мире17 февраля 2023 12:15

Канцлер Германии собирался спасти Европу и пойти навстречу России. Но США растоптали этот шанс

Колумнист Умеренков заявил, что США сорвали попытку канцлера Шольца пойти навстречу России
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
За месяц до взрывов на дне Балтийского моря «КП» предположила, что канцлер ФРГ Шольц может стать спасителем Европы

За месяц до взрывов на дне Балтийского моря «КП» предположила, что канцлер ФРГ Шольц может стать спасителем Европы

Фото: REUTERS

Подрыв по приказу Байдена «Северных потоков», а в том, что их уничтожили именно США, сомнений уже никаких нет, вызвал среди прочих и такие вопросы: почему, приняв решение об этом еще в 2021 году, он так долго ждал и что заставило его дать финальную отмашку в конце прошлого сентября?

Немало версий относительно того, что Байден чего-то «боялся», потому и не решался. Попробуем понять, что могло заставить его преодолеть эту «робость». И что взрывы газопроводов объясняют нам относительно того, чего можно ждать от Белого дома в будущем?

За месяц до взрывов на дне Балтийского моря «КП» предположила, что канцлер ФРГ Шольц может стать спасителем Европы. Всего-то требовалось ему для этого - проявить волю, завершить сертификацию трубопровода, уже заполненного газом, и приказать открыть вентиль. Напомним, что в конце прошлого августа стоимость газа на бирже в Лондоне превысила 3.400 долларов за тысячу кубов и прогнозы были, что зимой цена взлетит до 5 тысяч. Немцев призывали экономить на всем и рассказывали им, как для борьбы с грядущими холодами соорудить в доме буржуйку. Промышленники предупреждали, что из-за дорогого газа прахом пойдут целые отрасли, в первую очередь знаменитая немецкая химия. Тревога перед ближайшим будущим была всеобщей.

А тут еще случилась эпопея с сименсовскими турбинами для прокачки газа по СП-1, которые ремонтировали в Канаде. Канадцы, сославшись на санкции, отказались возвращать их в Россию. Тогда Шольц унизительно выклянчил, чтобы их привезли хотя бы в Германию. И даже походил вокруг доставленного агрегата, задумчиво вглядываясь в чрево турбины… А Москва требовала: оформите должным образом все юридические документы на турбины, чтобы исключить для них санкционные проблемы, тогда и примем.

Ситуация почто что аховая: СП-2, не сертифицированный, но готовый в любой момент заработать, СП-1, из-за проблем с турбинами работающий на 20 процентов. Зашкаливающие цены на газ. Приближающаяся зима, которую пророчили суровой. Что делать канцлеру в этих условиях? И Шольц, что было видно не только по его суете с турбинами, но и чисто внешне на его лице, мучительно искал выход и, похоже, все же рассматривал вариант запуска СП-2. То есть был уже в шаге от того, чтобы стать спасителем своей страны и всей Европы.

И вот этого-то американцы допустить никак не могли. Метания бедного Шольца Байден прервал самым решительным образом: газопроводы были взорваны. Все, поезд ушел…

Действия Вашингтона в отношении Германии и других европейских стран, вложившихся в «Северные потоки» и ожидавших выгоду от них, можно сравнить с отбором парашюта у своего союзника, которого подсадили на борт: куда ты теперь денешься, даже если вдруг решишь соскочить… Возможные пути отступления от генеральной линии, которая определяется за океаном, отрезаны, так что сидите и не рыпайтесь.

Шольц, своими суетливыми ужимками давший основания американцам подозревать его в желании спрыгнуть с общего самолета, и помог Байдену решиться. Теперь очевидно: сработало. Европа молчит, единство в рядах союзников, по крайней мере внешне, показательное. Единый фронт против России натовцами создан. А если кто вдруг вздумает сомневаться в правильности выбранного курса - отберем парашюты.

Как это будет сделано - вопрос техники, которая уже хорошо обкатана. Что-то вдруг у тех, кто засомневался, взорвется или рухнет. Может, и в самого сомневающегося стрельнут. Кто? Конечно же Петров и Боширов! А вы подумали Байден?

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