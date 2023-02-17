Канцлер Германии собирался спасти Европу и пойти навстречу России. Но США растоптали этот шанс

За месяц до взрывов на дне Балтийского моря «КП» предположила, что канцлер ФРГ Шольц может стать спасителем Европы Фото: REUTERS

Подрыв по приказу Байдена «Северных потоков», а в том, что их уничтожили именно США, сомнений уже никаких нет, вызвал среди прочих и такие вопросы: почему, приняв решение об этом еще в 2021 году, он так долго ждал и что заставило его дать финальную отмашку в конце прошлого сентября?

Немало версий относительно того, что Байден чего-то «боялся», потому и не решался. Попробуем понять, что могло заставить его преодолеть эту «робость». И что взрывы газопроводов объясняют нам относительно того, чего можно ждать от Белого дома в будущем?

За месяц до взрывов на дне Балтийского моря «КП» предположила, что канцлер ФРГ Шольц может стать спасителем Европы. Всего-то требовалось ему для этого - проявить волю, завершить сертификацию трубопровода, уже заполненного газом, и приказать открыть вентиль. Напомним, что в конце прошлого августа стоимость газа на бирже в Лондоне превысила 3.400 долларов за тысячу кубов и прогнозы были, что зимой цена взлетит до 5 тысяч. Немцев призывали экономить на всем и рассказывали им, как для борьбы с грядущими холодами соорудить в доме буржуйку. Промышленники предупреждали, что из-за дорогого газа прахом пойдут целые отрасли, в первую очередь знаменитая немецкая химия. Тревога перед ближайшим будущим была всеобщей.

А тут еще случилась эпопея с сименсовскими турбинами для прокачки газа по СП-1, которые ремонтировали в Канаде. Канадцы, сославшись на санкции, отказались возвращать их в Россию. Тогда Шольц унизительно выклянчил, чтобы их привезли хотя бы в Германию. И даже походил вокруг доставленного агрегата, задумчиво вглядываясь в чрево турбины… А Москва требовала: оформите должным образом все юридические документы на турбины, чтобы исключить для них санкционные проблемы, тогда и примем.

Ситуация почто что аховая: СП-2, не сертифицированный, но готовый в любой момент заработать, СП-1, из-за проблем с турбинами работающий на 20 процентов. Зашкаливающие цены на газ. Приближающаяся зима, которую пророчили суровой. Что делать канцлеру в этих условиях? И Шольц, что было видно не только по его суете с турбинами, но и чисто внешне на его лице, мучительно искал выход и, похоже, все же рассматривал вариант запуска СП-2. То есть был уже в шаге от того, чтобы стать спасителем своей страны и всей Европы.

И вот этого-то американцы допустить никак не могли. Метания бедного Шольца Байден прервал самым решительным образом: газопроводы были взорваны. Все, поезд ушел…

Действия Вашингтона в отношении Германии и других европейских стран, вложившихся в «Северные потоки» и ожидавших выгоду от них, можно сравнить с отбором парашюта у своего союзника, которого подсадили на борт: куда ты теперь денешься, даже если вдруг решишь соскочить… Возможные пути отступления от генеральной линии, которая определяется за океаном, отрезаны, так что сидите и не рыпайтесь.

Шольц, своими суетливыми ужимками давший основания американцам подозревать его в желании спрыгнуть с общего самолета, и помог Байдену решиться. Теперь очевидно: сработало. Европа молчит, единство в рядах союзников, по крайней мере внешне, показательное. Единый фронт против России натовцами создан. А если кто вдруг вздумает сомневаться в правильности выбранного курса - отберем парашюты.

Как это будет сделано - вопрос техники, которая уже хорошо обкатана. Что-то вдруг у тех, кто засомневался, взорвется или рухнет. Может, и в самого сомневающегося стрельнут. Кто? Конечно же Петров и Боширов! А вы подумали Байден?

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