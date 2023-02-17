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17 февраля 2023 12:10

Киев займут поляки, армия Украины пойдет в наступление: Как Запад планирует переломить ситуацию на передовой

Политолог Кнутов объяснил, как Украина может весной попытаться переломить ситуацию на передовой
Авторы (2):
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
Вероятно, Варшава полагает, что польские военные могут войти на западную Украину

Вероятно, Варшава полагает, что польские военные могут войти на западную Украину

Фото: EAST NEWS

На «Радио «Комсомольская правда» в утреннем эфире Марии Бачениной военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов представил свой взгляд на возможное развитие событий на Украине. Он также рассказал о том, снижается ли поддержка Киева со стороны стран Запада и о «воздушных опасностях» для южных регионов России.

УКРАИНСКАЯ ЯНКИ-РАСТЕРЯННОСТЬ

- Высокие чиновники США, и правда, не выработали общую «украинскую линию» - или только делают вид? Блинкен говорит одно, экс-советники ЦРУ второе, а Кирби дает третью версию?

- Разные группировки демократов по-разному смотрят на развитие ситуации на Украине. А республиканцы атакуют Белый дом за эскалацию действий на Украине. При том прозвучало заявление Виктории Нуланд, замгоссекретаря, которая говорит, что Крым - это цель для ракет. Потому мы должны и дальше обеспечивать безопасность Крыма. Киев ожидает ракеты британские с дальностью действия 240 километров. И бомбы планирующие наземного базирования с дальностью 150 километров. Это - угрозы.

- Но в Крыму одна из сильнейших группировок ПВО, с самыми современными зенитно-ракетными комплексами?

- Наша противовоздушная оборона способна работать по всем целям, нам угрожающим. Но возможная эскалация боевых действий в направлении Крыма с затягиванием конфликта крайне нежелательна.

- Американские ракеты не точны в поражении военных целей?

- Знаменитая американская «точность» приводит к тому, что слишком часто поражаются гражданские объекты, объекты социальной инфраструктуры, гибнут мирные люди .

- Как американцы реагируют?

- Всегда делают вид, что понятия не имеют, как такие безобразия происходят. Но очевидно, что без согласования с Пентагоном координаты целей ни в Хаймарсы, ни в другие средства высокоточного оружия производства США вводится не могут.

- И как мы должны реагировать на такие вызовы?

- Жестким образом. И не только по дипломатическим каналам, но и по военным.

Без согласования с Пентагоном координаты целей ни в Хаймарсы, ни в другие средства высокоточного оружия производства США вводится не могут

Без согласования с Пентагоном координаты целей ни в Хаймарсы, ни в другие средства высокоточного оружия производства США вводится не могут

Фото: REUTERS

ЗРК АМЕРИКАНЦЕВ УКРАИНУ НЕ СПАСУТ

- В пятницу над Балаклавской ТЭС в Севастополе сбили украинский беспилотник. Атаки на Крым слишком участились, чтобы их «не замечать»?

- Новейшие западные ЗРК уже на Украине. И «Пэтриот», и французский «Мамба». «Мамба» - самый современный из ЗРК, который получит Киев. Они расположились на западе незалежной.

- Для чего?

- Они полагают, что Киев прикрыт. Но не так эффективно, чтобы исключить ввод туда польских войск. Есть сценарий по которому в марте Украина начнет стратегическое наступление. И в это же время Польша призовет массу резервистов.

- О чем идет речь?

- У поляков в армии 150 тысяч бойцов. А задействовать в учениях предполагают 200 с лишним тысяч.

- То есть...

- То есть 60 тысяч поляков в 2023-м году собираются призвать из запаса.

- Для чего?

- Вероятно, Варшава полагает, что польские военные могут войдут на западную Украину.

- А Киев?

- А украинские регулярные части перебросят на восток. Чтобы они участвовали в «стратегическом наступлении».

- Но это может окончательно разрушить Украину?

- Это красивый повод для того, чтобы оккупировать западную Украину. Учитывая размещение систем ПВО там, и других серьезных систем вооружения, производства оружия и его ремонта. И надо всем нам готовиться к этому.

- Готовиться и нам, и Америке?

- Те действия, которые предпринимает блок НАТО в отношении западной Украины, говорят о том, что есть попытки, при неблагоприятном для Запада развитии событий, создать в западной Украине буферное государство, которое потом сможет терроризировать остальную часть незалежной.

- В том числе - терроризировать Россию?

- Да, и при этом формально данное образование будет иметь свой статус. В современном состоянии Украины можно будет затянуть конфликт на годы. А, может, даже на десятки лет - как планирует Вашингтон. Но, учитывая потери, которые несет украинская армия, и то состояние экономики, в котором находится киевский режим, они долго не протянут. И вынуждены будут искать мирные решения.

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