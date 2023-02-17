Нуланд: США считают военные объекты в Крыму «законными целями» Украины

Виктория Нуланд заявила. что США считают военные объекты в Крыму "легитимными целями" для ВСУ, Фото: REUTERS

Соединенные Штаты поддерживают удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины. Об этом заявила в пятницу 17 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», - цитирует РИА Новости выступление Нуланд на мероприятии Центра Карнеги, которое проходило в виртуальном формате.

Ранее сообщалось, что официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. Американские СМИ писали, что администрация Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине «средства для нанесения ударов по Крыму».

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае нанесения ВСУ ударов по Крыму российским военным придется нанести «удары возмездия». Ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным, подчеркнул Медведев.

Тем временем политолог Джаралла оценил возможность ударов из Украины американских ракет по Крыму.