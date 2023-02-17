Киев займут поляки, армия Украины пойдет в наступление: Как Запад планирует переломить ситуацию на передовой

Вероятно, Варшава полагает, что польские военные могут войти на западную Украину Фото: EAST NEWS

На «Радио «Комсомольская правда» в утреннем эфире Марии Бачениной военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов представил свой взгляд на возможное развитие событий на Украине. Он также рассказал о том, снижается ли поддержка Киева со стороны стран Запада и о «воздушных опасностях» для южных регионов России.

УКРАИНСКАЯ ЯНКИ-РАСТЕРЯННОСТЬ

- Высокие чиновники США, и правда, не выработали общую «украинскую линию» - или только делают вид? Блинкен говорит одно, экс-советники ЦРУ второе, а Кирби дает третью версию?

- Разные группировки демократов по-разному смотрят на развитие ситуации на Украине. А республиканцы атакуют Белый дом за эскалацию действий на Украине. При том прозвучало заявление Виктории Нуланд, замгоссекретаря, которая говорит, что Крым - это цель для ракет. Потому мы должны и дальше обеспечивать безопасность Крыма. Киев ожидает ракеты британские с дальностью действия 240 километров. И бомбы планирующие наземного базирования с дальностью 150 километров. Это - угрозы.

- Но в Крыму одна из сильнейших группировок ПВО, с самыми современными зенитно-ракетными комплексами?

- Наша противовоздушная оборона способна работать по всем целям, нам угрожающим. Но возможная эскалация боевых действий в направлении Крыма с затягиванием конфликта крайне нежелательна.

- Американские ракеты не точны в поражении военных целей?

- Знаменитая американская «точность» приводит к тому, что слишком часто поражаются гражданские объекты, объекты социальной инфраструктуры, гибнут мирные люди .

- Как американцы реагируют?

- Всегда делают вид, что понятия не имеют, как такие безобразия происходят. Но очевидно, что без согласования с Пентагоном координаты целей ни в Хаймарсы, ни в другие средства высокоточного оружия производства США вводится не могут.

- И как мы должны реагировать на такие вызовы?

- Жестким образом. И не только по дипломатическим каналам, но и по военным.

Без согласования с Пентагоном координаты целей ни в Хаймарсы, ни в другие средства высокоточного оружия производства США вводится не могут Фото: REUTERS

ЗРК АМЕРИКАНЦЕВ УКРАИНУ НЕ СПАСУТ

- В пятницу над Балаклавской ТЭС в Севастополе сбили украинский беспилотник. Атаки на Крым слишком участились, чтобы их «не замечать»?

- Новейшие западные ЗРК уже на Украине. И «Пэтриот», и французский «Мамба». «Мамба» - самый современный из ЗРК, который получит Киев. Они расположились на западе незалежной.

- Для чего?

- Они полагают, что Киев прикрыт. Но не так эффективно, чтобы исключить ввод туда польских войск. Есть сценарий по которому в марте Украина начнет стратегическое наступление. И в это же время Польша призовет массу резервистов.

- О чем идет речь?

- У поляков в армии 150 тысяч бойцов. А задействовать в учениях предполагают 200 с лишним тысяч.

- То есть...

- То есть 60 тысяч поляков в 2023-м году собираются призвать из запаса.

- Для чего?

- Вероятно, Варшава полагает, что польские военные могут войдут на западную Украину.

- А Киев?

- А украинские регулярные части перебросят на восток. Чтобы они участвовали в «стратегическом наступлении».

- Но это может окончательно разрушить Украину?

- Это красивый повод для того, чтобы оккупировать западную Украину. Учитывая размещение систем ПВО там, и других серьезных систем вооружения, производства оружия и его ремонта. И надо всем нам готовиться к этому.

- Готовиться и нам, и Америке?

- Те действия, которые предпринимает блок НАТО в отношении западной Украины, говорят о том, что есть попытки, при неблагоприятном для Запада развитии событий, создать в западной Украине буферное государство, которое потом сможет терроризировать остальную часть незалежной.

- В том числе - терроризировать Россию?

- Да, и при этом формально данное образование будет иметь свой статус. В современном состоянии Украины можно будет затянуть конфликт на годы. А, может, даже на десятки лет - как планирует Вашингтон. Но, учитывая потери, которые несет украинская армия, и то состояние экономики, в котором находится киевский режим, они долго не протянут. И вынуждены будут искать мирные решения.

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