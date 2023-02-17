Россияне резко раскритиковали идею сокращения летних каникул для школьников

Так, 72% опрошенных считаю, что летние каникулы неприкосновенны и должны длиться, как сейчас, ровно три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России вновь заговорили о необходимости сократить школьные летние каникулы. Наши ученики отдыхают летом дольше всех детей в мире, но правильно ли это? Одни эксперты утверждают, что за лето дети забывают всю школьную программу прошлого года, другие жалуются, что подростки от скуки начинают хулиганить или баловаться, могут даже попасть в переделки. Однако самих россиян ничего не смущает, они уверены, что школьники должны все теплое время года проводить на свежем воздухе, а не за партами. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 72% опрошенных считаю, что летние каникулы неприкосновенны и должны длиться, как сейчас, ровно три месяца. Ни о каких сокращениях и речи быть не может, уверены, россияне.

«У нас так мало солнечных дней, поэтому дети должны быть на природе как можно дольше, пусть отдыхают все лето», - говорит участница опроса.

«Оставьте в покое летние каникулы. Не нами это придумано, неспроста так отдых распределен», - отмечает другая.

«Зачем что-то менять! Пусть дети летом насладятся!», - предлагает третий.

«Дайте и родителям от домашних заданий отдохнуть», - улыбается еще один респондент.

Еще 19% россиян считают, что каникулы надо оставить, но вот чтобы дети не скучали и не маялись от безделья, один из трех месяцев можно посвятить трудовой практике или поездке в лагерь.

«У нас была практика в июне, было очень интересно , все с удовольствием ходили», - вспоминает свое детство одна из участниц опроса.

«Пусть будет практика, не сломаются! Но три месяца дают возможность родителям распределить отпуска, отдохнуть с детьми», - говорит другая.

А вот 5% опрошенных считают, что три месяца для каникул – слишком много. Детям достаточно и двух, уверены респонденты. Еще 2% и вовсе говорят, что каникулы летом надо сократить до 1 месяца, зато за счет увеличения учебного времени получится сократить число уроков в день, и дети уже не будут так уставать.

1% опрошенных предлагают сократить летние каникулы до 1 месяца, но зато продлить осенние и весенние каникулы, которые сейчас длятся всего по одной неделе.

Оставшийся 1% заявили, что затрудняются ответить.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 15,9 тысячи человек.

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