Суд по делу Баталовых продолжается: Наталью Дрожжину взялся защищать адвокат, помогавший отцу Жанны Фриске

Актриса Наталья Дрожжина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заседания в Замоскворецком суде постоянно переносятся, откладываются по разным причинам: то неявка защитников, то фигуранты дела болеют, то меняются адвокаты. Очередное заседание 17 февраля не состоялось - 74-летняя Наталья Дрожжина заболела. Её адвокат Сергей Гроза взял самоотвод.

Еще раньше защитник Дрожжиной рассказывал: Наталья Георгиевна летом перенесла серьезную операцию, похудела на 20 килограммов и сейчас всё ещё восстанавливается.

Перед Новым годом Дрожжина отказалась от услуг адвоката Игоря Катина, который представлял ее интересы в суде. У нее появился новый адвокат – Сергей Гроза. В свое время он защищал родителей Жанны Фриске, с которыми судился «Русфонд» из-за денег, собранных на лечение певицы. После её смерти целевые средства - более 20 миллионов рублей - исчезли с личных счетов Жанны.

Теперь Сергей Гроза взялся помочь Наталье Дрожжиной. Но не успел войти в процесс, как уже написал заявление о расторжении договора с подзащитной. Мы спросили у Сергея Владимировича, что же случилось на этот раз.

- Я не собирался отказываться от защиты Натальи Дрожжиной. Но три недели назад у меня случился инсульт, - рассказал KP.RU Сергей Гроза. – Поэтому я написал заявление о расторжении договора по состоянию здоровья.

Адвокат, действительно, находится в больнице. Но и Дрожжина не является в суд (её не было 17 февраля), говорит, что опять болеет.

Судья довольно остро на все это реагирует. Она потребовала принудительно привести пожилую актрису на следующее заседание. Если к тому времени у Дрожжиной не найдется новый адвокат, ей предоставят государственного защитника по соглашению.

Напомним, в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом Баталовых. Обвиняемыми по делу стали «друзья семьи» - актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цивин.

По версии следствия, семейная пара сумела втереться в доверие и обманным путём завладела недвижимостью Баталовых, их деньгами, хранившимися на банковских счетах. В результате: имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире на улице Серафимовича, 2, нежилое помещение в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Мария - инвалид детства, страдающая тяжелой формой ДЦП.

Кроме того, со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще один фигурант дела - нотариус Дмитрий Бублий, который оформлял сделки с недвижимостью.

Дрожжина и Цивин свою вину не признают. Продолжают настаивать: они помогали Баталовым от чистого сердца, поскольку 87-летней вдове Алексея Баталова - Гитане Аркадьевне - трудно ухаживать за больной дочерью.

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